Родри о выигрыше «Золотого мяча»: «Я не знал, пока не открыли конверт. В детстве я видел, что только Месси и Роналду получают его – не ожидал, что достигну такого уровня»

Родри не предполагал, что станет обладателем «Золотого мяча».

Полузащитник «Манчестер Сити » получил приз лучшему футболисту по версии France Football в прошлом году. Этой осенью награду завоевал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Испанец ответил на вопрос, знал ли он, что уже выиграл главный приз, когда присутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча» год назад.

«Нет, мне не сказали, и я не знал, пока не открыли конверт – я вообще ничего не знал. Честно говоря, в детстве я даже не мечтал об этом, потому что никогда не ожидал, что достигну такого уровня.

Как я уже говорил, в детстве я видел, как только два игрока поднимали этот трофей [Лионель Месси и Криштиану Роналду ], так что этого совсем не было в моих мыслях, я никогда не ожидал, что выиграю что-то подобное.

Люди говорят, что жизнь может преподнести множество сюрпризов, но для меня самое главное – вернуться и добиться коллективной победы, постараться выиграть как можно больше наград как команда.

Индивидуальные трофеи всегда хороши, но мы боремся за общие награды, как команда», – сказал Родри.