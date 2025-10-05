  • Спортс
30

Глава RFEF о конфликте «Барсы» и сборной Испании из-за Ямаля: «Я за мир. Мы не должны раздувать шумиху»

Глава испанской федерации Лусан призвал «Барселону» и сборную Испании к миру.

Между каталонским клубом и сборной Испании возникла напряженность на фоне здоровья Ламина Ямаля. 18-летний вингер в прошлую международную паузу играл с дискомфортом и в итоге выбыл из строя на некоторое время, что разозлило сине-гранатовых. Перед нынешней паузой на игры сборных «Барса» сообщила, что Ямаль выбыл на 2-3 недели из-за дискомфорта в паху.

«Барселона» – большой клуб, и мы координируем свои действия с ними. Мы не должны раздувать шумиху спорами такого рода, нужно справедливо оценивать ситуацию. Если есть медицинское заключение, это должно оцениваться правильно.

Важно то, что Испания занимает первое место в мировом рейтинге мужских и женских сборных. Мне нравится, когда царят хорошая атмосфера и мир.

Я хочу поблагодарить клубы, которые обеспечили присутствие ключевых игроков в составе сборной», – сказал президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан в эфире Cadena SER.

В «Барсе» сочли включение Ямаля в заявку сборной провокацией со стороны де ла Фуэнте и отрицают, что RFEF запрашивала заключение. Вингер говорил тренеру о дискомфорте (As)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoЛамин Ямаль
logoтравмы
Федерация футбола Испании
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
Рафаэль Лусан
logoсборная Испании жен
logoФИФА
женский футбол
