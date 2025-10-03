Де ла Фуэнте о недовольстве Флика тем, что Ямаль играл за сборную с травмой: «Меня удивило, что у бывшего тренера национальной команды такое мнение»

Луис де ла Фуэнте прокомментировал разногласия с тренером «Барселоны».

Ранее Ханс-Дитер Флик выразил недовольство тем, что Ламин Ямаль играл за сборную Испании с травмой, а главный тренер сборной Испании отреагировал на это: «Не помню, что он сказал. Мне все равно».

Де ла Фуэнте попросили вновь дать комментарий на эту тему.

– Я был на родине и чудесно проводил день. У меня нет конфликта с Фликом, я был просто удивлен его заявлением, потому что он сам раньше тренировал сборную, так что я думал, что он разделяет мои чувства. Меня удивило, что у бывшего тренера сборной такое мнение.

После завершения матча у Ламина возник какой-то дискомфорт. Но я сам никогда не играл без ощущения дискомфорта.

– Нико Уильямс тоже играл с риском получения травмы.

– В футболе и спорте в целом риски есть всегда. Если он играет за свой клуб, то клуб рискует. Но мы говорим о совершенно естественной для футбола ситуации, – отметил тренер сборной.