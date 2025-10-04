  • Спортс
19

В «Барсе» сочли включение Ямаля в заявку сборной провокацией со стороны де ла Фуэнте и отрицают, что RFEF запрашивала заключение. Вингер говорил тренеру о дискомфорте (As)

Луис де ла Фуэнте скептически отнесся к словам Ламина Ямаля о травме.

Ранее появилась информация, что вингер «Барселоны» испытывает дискомфорт в паху, из-за чего пропустит 2-3 недели и матчи сборной Испании. Позже стало известно, что в национальной сборной удивлены новостью о травме футболиста.

Как пишет As, игрок ощутил дискомфорт еще в конце матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:2) и сообщил об этом главному тренеру сборной на следующий день. Ответ де ла Фуэнте заключался в том, что если Ямаль сможет сыграть против «Севильи», то сможет принять участие и в матчах сборной. 

Когда Ламин сообщил клубу о реакции Луиса, спортивный директор «блауграны» Деку связался с Айтором Каранкой, занимающим аналогичную должность в сборной Испании, и заявил о неготовности Ямаля играть за национальную команду. Каранка, как и де ла Фуэнте, не выразил готовности пойти навстречу. 

Включение Ямаля в заявку сборной вызвало возмущение у руководства «Барселоны» – это решение сочли провокацией со стороны тренера. В клубе напомнили о словах де ла Фуэнте, который утверждал, что решение об участии в игре против сборной Турции в сентябре Ламин принимал сам. Каталонцы считают, что в нынешних обстоятельствах мнение игрока должно иметь больший вес. 

«Барса» отреагировала на вызов Ямаля в сборную, опубликовав новость о дискомфорте у футболиста. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) исключила его из заявки, но указала на то, что «Барселона» не сообщила о проблемах со здоровьем у игрока своевременно. 

В свою очередь, каталонцы отрицают, что RFEF запрашивала у них медицинское заключение. В клубе полагали, что просьбы игрока не вызывать его будет достаточно. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
