«Барса» сообщила RFEF о травме Берналя, хавбек отозван из сборной Испании U-21. Ранее из заявки взрослой команды исключили Ямаля

Марк Берналь из-за травмы не сыграет за молодежную сборную Испании.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что полузащитник «Барселоны» отзывается из состава молодежной сборной на матчи против Норвегии и Финляндии из-за проблем со здоровьем. Его место займет Фер Лопес из «Вулверхэмптона».

Тем не менее главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик включил Берналя в заявку на матч Ла Лиги против «Севильи» в воскресенье.

Ранее похожая ситуация возникла с Ламином Ямалем . «Барса» сообщила, что вингер испытывает дискомфорт в паху, из-за чего пропустит 2-3 недели и матчи сборной Испании. Позже стало известно , что в национальной сборной удивлены новостью о травме футболиста.

Как и в случае с Ламином, федерация уточнила в официальном сообщении, что «Барселона » предоставила медицинские отчеты по Берналю позже, чем следовало – в ночь с пятницы, тогда как список вызванных был опубликован утром.

К тому же отзыв Берналя произошел уже после пресс-конференции Флика накануне матча с «Севильей», где тренер сине-гранатовых попросил федерацию проявить осторожность с футболистом, так как, по его словам, тот еще не готов играть много минут после разрыва «крестов».