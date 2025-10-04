  • Спортс
  • «Барса» сообщила RFEF о травме Берналя, хавбек отозван из сборной Испании U-21. Ранее из заявки взрослой команды исключили Ямаля
3

Марк Берналь из-за травмы не сыграет за молодежную сборную Испании.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что полузащитник «Барселоны» отзывается из состава молодежной сборной на матчи против Норвегии и Финляндии из-за проблем со здоровьем. Его место займет Фер Лопес из «Вулверхэмптона».

Тем не менее главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик включил Берналя в заявку на матч Ла Лиги против «Севильи» в воскресенье.

Ранее похожая ситуация возникла с Ламином Ямалем. «Барса» сообщила, что вингер испытывает дискомфорт в паху, из-за чего пропустит 2-3 недели и матчи сборной Испании. Позже стало известно, что в национальной сборной удивлены новостью о травме футболиста.

Как и в случае с Ламином, федерация уточнила в официальном сообщении, что «Барселона» предоставила медицинские отчеты по Берналю позже, чем следовало – в ночь с пятницы, тогда как список вызванных был опубликован утром.

К тому же отзыв Берналя произошел уже после пресс-конференции Флика накануне матча с «Севильей», где тренер сине-гранатовых попросил федерацию проявить осторожность с футболистом, так как, по его словам, тот еще не готов играть много минут после разрыва «крестов».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
