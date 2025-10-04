  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим про «МЮ»: «Знаю, игроки не хотят постоянно менять тренеров, но нужно показывать это и на поле. Поддерживать тренера – это думать: «Буду биться насмерть ради шанса убежать в контратаку»
2

Аморим про «МЮ»: «Знаю, игроки не хотят постоянно менять тренеров, но нужно показывать это и на поле. Поддерживать тренера – это думать: «Буду биться насмерть ради шанса убежать в контратаку»

Рубен Аморим считает, что в «Манчестер Юнайтед» не хотят новой смены тренера.

«Сегодня я видел это, и я знаю, что игроки хотят преуспевать и не хотят постоянно менять тренеров.

Но как я говорил на этой неделе, поддерживать тренера – это думать: «Я буду биться насмерть на поле ради возможности убежать в контратаку».

Нам нужно подтверждать это действиями. Порой, глядя на команду, я точно знаю, что футболисты в конце матчей понимают, что иногда мы можем играть лучше.

Я чувствую это на протяжении недели, но надо показывать это и на поле, и не только на своем, но и на чужом», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о 2:0 с «Сандерлендом»: «МЮ» проявил себя как конкурентоспособная и взрослая команда. На нападающих оказывают давление из-за голов, но для меня важнее всего старания Шешко»
27сегодня, 16:50
Аморим про «МЮ»: «Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений»
43сегодня, 10:05
Аморим не покинет «МЮ» сам: «Решать совету директоров, я не могу этого сделать. Было бы тяжело уйти, если бы я не сделал все возможное для продолжения карьеры здесь»
89вчера, 21:57
Главные новости
За фол на Винисиусе Моуриньо из «Вильярреала» получил вторую желтую. Вингера «Реала» придержали за плечо – он упал, схватившись за лицо
5016 минут назадФото
У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах
1018 минут назад
«Реал» выиграл 9 из 10 матчей сезона и проиграл «Атлетико» 2:5. Дальше – «Хетафе», «Ювентус» и «Барса»
5228 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Атлетик» победил «Мальорку», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
3531 минуту назад
«Реал» обыграл «Вильярреал» – 3:1. У Винисиуса дубль, Мбаппе забил и сделал ассист, Моуриньо удалили
39431 минуту назад
У Мбаппе гол и ассист в игре с «Вильярреалом». Форвард «Реала» – лучший бомбардир Ла Лиги с 9 голами в 8 играх
1332 минуты назад
Аморим об отказе менять схему: «Я тренер большого клуба – и СМИ будут указывать, что мне делать? Моя самая большая проблема в том, что игроки верят вам»
1437 минут назад
Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Абсолютное доминирование «Арсенала». У нас сложный график, тяжелые травмы, но мы все равно играем хорошо»
1645 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» разгромил «Кремонезе», «Лацио» сыграл 3:3 с «Торино», «Аталанта» и «Комо» поделили очки
3150 минут назад
«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 41,58%. Шансы «Ливерпуля» – 35,74%, «Ман Сити» – 10,74%, «Челси» – 2,02%, «МЮ» – 0,08% (Opta)
1554 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Мбаппе ушиб голеностопа. Форвард «Реала» поедет в сборную Франции, скорее всего
26 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» разгромил «Мец», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
627 минут назад
Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У «Челси» дома всегда сложно, с «Галатасараем» у нас был выход один на один перед пенальти, гол «Пэлас» – в конце добавленного времени»
1338 минут назад
Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он личность»
844 минуты назад
Судья назначил пенальти в пользу «Реала» в игре с «Вильярреалом» за фол Марина на Винисиусе. Бразилец забил сам
1247 минут назадФото
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи в гостях у «Миннесоты», «Атланта» Миранчука сыграет с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
349 минут назад
У Кузяева небольшое сотрясение и перелом носа после столкновения с Баняцем в матче с «Крыльями»
256 минут назад
Конате получил травму квадрицепса в матче «Ливерпуля» с «Челси»
7сегодня, 20:10
Мостовой о 5:3 в игре «Локо» и «Динамо»: «Получился настоящий футбольный экстаз! Такой матч лишний раз подтверждает мои слова, футбол – не наука»
7сегодня, 20:04
«Если бы третий Зидан забил, было бы нормально. Ну, Дрогунов – он же лысый, как Зидан». Канчельскис после 2:0 с «Орлом»
2сегодня, 19:48Видео