Аморим про «МЮ»: «Знаю, игроки не хотят постоянно менять тренеров, но нужно показывать это и на поле. Поддерживать тренера – это думать: «Буду биться насмерть ради шанса убежать в контратаку»

Рубен Аморим считает, что в «Манчестер Юнайтед» не хотят новой смены тренера.

«Сегодня я видел это, и я знаю, что игроки хотят преуспевать и не хотят постоянно менять тренеров.

Но как я говорил на этой неделе, поддерживать тренера – это думать: «Я буду биться насмерть на поле ради возможности убежать в контратаку».

Нам нужно подтверждать это действиями. Порой, глядя на команду, я точно знаю, что футболисты в конце матчей понимают, что иногда мы можем играть лучше.

Я чувствую это на протяжении недели, но надо показывать это и на поле, и не только на своем, но и на чужом», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет