Аморим о 2:0 с «Сандерлендом»: «МЮ» проявил себя как конкурентоспособная и взрослая команда. На нападающих оказывают давление из-за голов, но для меня важнее всего старания Шешко»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил победу над «Сандерлендом».

Манкунианцы выиграли матч 7-го тура АПЛ со счетом 2:0.

«Это один из тех матчей, в которых, если мы не очень хорошо играем, мы хорошо обороняемся. У нас были свои моменты, мы были сосредоточены и конкурентоспособны.

Не идеальная игра. Сенне [Ламменс ] сыграл очень хорошо. Сегодня мы проявили себя как конкурентоспособная и взрослая команда. Нам нужно выигрывать эти матчи без пропущенных мячей. Это хорошо для нас.

Нам нужно, чтобы все были готовы играть. Сезон длинный, у нас много проблем, всякое может случиться. Важно то, что партнеры по команде очень помогли Ламменсу показать очень хорошую игру».

О Шешко

«У него есть время, он останется здесь на долгие годы. Пресса оказывает большое давление на нападающих из-за голов, но для меня важнее всего его старания. Каждый раз, когда мы выбиваем мяч, он борется за него, и это очень важно для нас. Второй гол сегодня дал нам время перевести дух. Я очень рад этому», – сказал Аморим .