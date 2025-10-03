Фанаты «Осасуны» в знак поддержки Палестины и протеста против Израиля закидали штрафную «Хетафе» теннисными мячами во время игры Ла Лиги
Болельщики «Осасуны» организовали акцию протеста против Израиля.
На 10-й минуте матча их команды против «Хетафе» фанаты начали бросать теннисные мячи в штрафную площадь гостей. Главному судье Хавьеру Альбероле Рохасу пришлось остановить игру на время очистки поля.
Также на трибунах было развернуто несколько баннеров в поддержку Палестины.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости