Фанаты «Осасуны» в знак поддержки Палестины и протеста против Израиля закидали штрафную «Хетафе» теннисными мячами во время игры Ла Лиги

Болельщики «Осасуны» организовали акцию протеста против Израиля.

На 10-й минуте матча их команды против «Хетафе » фанаты начали бросать теннисные мячи в штрафную площадь гостей. Главному судье Хавьеру Альбероле Рохасу пришлось остановить игру на время очистки поля.

Также на трибунах было развернуто несколько баннеров в поддержку Палестины .