Ташуев о том, что Израиль не отстранили: «Как маленькие дети, которые специально все делают назло. Смешно. Это уродливые двойные стандарты и натуральная подлость»
Сергей Ташуев назвал решение не отстранять израильские команды подлостью.
Ранее стало известно, что совет ФИФА не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд.
«Это двойные стандарты, которые явно несправедливы и, вообще, уродливы. Как будто маленькие дети, которые начинают вредничать, специально все делать назло. Это забавно и смешно.
Мягко выражаясь, это двойные стандарты, а по‑хорошему – натуральная подлость», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
