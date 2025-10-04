Ташуев о том, что Израиль не отстранили: «Как маленькие дети, которые специально все делают назло. Смешно. Это уродливые двойные стандарты и натуральная подлость»

Сергей Ташуев назвал решение не отстранять израильские команды подлостью.

Ранее стало известно , что совет ФИФА не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд.

«Это двойные стандарты, которые явно несправедливы и, вообще, уродливы. Как будто маленькие дети, которые начинают вредничать, специально все делать назло. Это забавно и смешно.

Мягко выражаясь, это двойные стандарты, а по‑хорошему – натуральная подлость», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».