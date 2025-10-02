  • Спортс
  • Плющенко показал, как Костылева прыгает тройной аксель: «Не верьте чатам и тем, кто в них по ночам пишет «Сказки Венского леса»
Евгений Плющенко показал, как Елена Костылева прыгает тройной аксель.

Фигуристка пропустила часть летней подготовки из-за травмы. В сентябре Костылева выиграла первенство Московской области.

«Леночка не форсирует события и никого не слушает, кроме тренера. Мы в спокойном режиме восстановили тройной аксель.

Поэтому не верьте чатам и тем более тем, кто в них по ночам пишет «Сказки Венского леса», а верьте только первоисточникам!

Лена очень старается! Она большая труженица и боец!» – написал тренер спортсменки Плющенко.

Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
