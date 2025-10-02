Плющенко показал, как Костылева прыгает тройной аксель: «Не верьте чатам и тем, кто в них по ночам пишет «Сказки Венского леса»
Евгений Плющенко показал, как Елена Костылева прыгает тройной аксель.
Фигуристка пропустила часть летней подготовки из-за травмы. В сентябре Костылева выиграла первенство Московской области.
«Леночка не форсирует события и никого не слушает, кроме тренера. Мы в спокойном режиме восстановили тройной аксель.
Поэтому не верьте чатам и тем более тем, кто в них по ночам пишет «Сказки Венского леса», а верьте только первоисточникам!
Лена очень старается! Она большая труженица и боец!» – написал тренер спортсменки Плющенко.
Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости