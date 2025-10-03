  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафанов о сборной: «Сафонов – вратарь основной обоймы, Агкацев давно заслужил быть в команде, Максименко в сентябре хорошо отыграл с Иорданией, Адамов выручает «Зенит»
8

Кафанов о сборной: «Сафонов – вратарь основной обоймы, Агкацев давно заслужил быть в команде, Максименко в сентябре хорошо отыграл с Иорданией, Адамов выручает «Зенит»

Виталий Кафанов прокомментировал вызов четырех вратарей в сборную России.

Тренерский штаб Валерия Карпина включил 30 футболистов в итоговый состав сборной России на BetBoom товарищеские матчи с Ираном и Боливией, которые пройдут 10 и 14 октября.

– Виталий Витальевич, почему вы приняли решение не включать в итоговый состав на сбор Евгения Ставера и Максима Бориско?

Матвей Сафонов на сегодняшний день – это вратарь основной обоймы. Если говорить о последнем периоде, то Стас Агкацев давно заслужил быть в сборной, но на последних двух сборах не смог помочь команде из-за травм.

Саша Максименко в сентябре отыграл хороший матч с Иорданией и не зря был признал лучшим игроком встречи. Денис Адамов в прошедших матчах чемпионата выручал команду и помог «Зениту» набирать очки.

Очень жаль, что не получилось вызвать на сбор Максима Бориско. Вчера позвонил ему и его тренеру в «Балтике» Глебу Преснякову. Сказал, что если так случится, что понадобится замена вратаря, то при первой возможности Максим получит вызов в сборную.

Женя Ставер тоже был в расширенном списке. И, если брать последний период, то нельзя сказать, что Женя играл плохо. Он спасал команду. В какой-то мере на принятие решения повлияла его результативная ошибка в матче с «Локомотивом». Но Женя по-прежнему остается одним из кандидатов в сборную.

Гиорги Шелия в последних семи матчах помог «Ахмату» набрать очки и подняться в турнирной таблице. И, хотя в расширенном списке его не было, но также хотел бы отметить его игру.

– Как планируете распределять игровое время между четырьмя вратарями в октябре?

– Решение будет принято после обсуждения с тренерским штабом в самом начале сбора. Хотелось, чтобы как минимум три вратаря из четырех сыграли в этих двух матчах.

– Что скажете о двух предстоящих соперниках сборной России с точки зрения вратарской работы?

– Со сборной Ирана уже играли в 2023 году. Это очень сильная команда, в рейтинге ФИФА она на данный момент занимает 21-е место. В этом году иранцы снова выполнили задачу по выходу на чемпионат мира. Это будет очень хорошая проверка для нас. Матч в Тегеране два с половиной года назад был очень сложным.

Если говорить о Боливии, то все южноамериканские команды – сильные и техничные. Будет очень интересно проверить наших вратарей в этих двух играх. Наверняка эти матчи будут непростыми для них, – сказал тренер вратарей сборной России Кафанов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Боливии по футболу
logoВиталий Кафанов
logoСборная Ирана по футболу
logoЕвгений Ставер
logoДенис Адамов
logoАлександр Максименко
logoлига 1 Франция
logoБалтика
logoМаксим Бориско
logoСтанислав Агкацев
logoКраснодар
logoЗенит
logoМатвей Сафонов
logoСпартак
logoГиорги Шелия
logoПСЖ
logoАхмат
logoРубин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о первом вызове Умярова в сборную: «Не думаю, что тут есть чему удивляться. Видим его прогресс, он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке» и был в наших списках»
20сегодня, 11:25
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
110сегодня, 10:50
Главные новости
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке
1534 минуты назад
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
48 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
848 минут назад
Смертин включил Дрогба, Аршавина, Тумиловича, Терри, Лэмпарда, Онопко в символическую сборную тех, с кем играл
952 минуты назадФото
Андрей Канчельскис: «Спартак» – лондонский «Арсенал» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом четвертые»
17сегодня, 11:43
Карпин о первом вызове Умярова в сборную: «Не думаю, что тут есть чему удивляться. Видим его прогресс, он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке» и был в наших списках»
20сегодня, 11:25
Доннарумма, Тонали, Калафьори, Бастони, Кин, Ретеги, Локателли – в составе сборной Италии на матчи с Эстонией и Израилем
36сегодня, 11:14
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
110сегодня, 10:50
Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
16сегодня, 10:42
«Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
69сегодня, 10:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Смертин о словах Тумиловича про него из-за отказа ехать в казино
411 минут назад
Алонсо о 2:5 от «Атлетико»: «Такое случается во всех командах. «Реал» не забыл об этом, но и не зацикливается. Не стоит слишком превозносить победы и унывать после поражений»
223 минуты назад
Юран о дерби «Спартака» и ЦСКА: «Нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков. Еще при мне говорили: можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть»
423 минуты назад
«Узбекистану тренера уровня Клоппа надо брать. Я против Каннаваро – у него слабая карьера». Ирисметов о сборной
941 минуту назад
Карпин о невключении Мостового в состав сборной: «Ориентировались на состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она высокая: есть Бакаев и Садулаев»
650 минут назад
Агент Захаряна о невключении в итоговый состав сборной: «Это нужно спрашивать у Карпина, все субъективно. Состояние у Арсена нормальное»
11сегодня, 11:28
Александр Гришин: «Динамо» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне, а в следующем – сможет. Если не удастся, с Карпина будут спрашивать»
4сегодня, 11:15
Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
6сегодня, 10:45
Бентанкур продлил контракт с «Тоттенхэмом»: «Мы хотим взять еще больше трофеев»
10сегодня, 10:34
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
5сегодня, 10:13