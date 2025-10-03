Кафанов о сборной: «Сафонов – вратарь основной обоймы, Агкацев давно заслужил быть в команде, Максименко в сентябре хорошо отыграл с Иорданией, Адамов выручает «Зенит»

Виталий Кафанов прокомментировал вызов четырех вратарей в сборную России.

Тренерский штаб Валерия Карпина включил 30 футболистов в итоговый состав сборной России на BetBoom товарищеские матчи с Ираном и Боливией , которые пройдут 10 и 14 октября.

– Виталий Витальевич, почему вы приняли решение не включать в итоговый состав на сбор Евгения Ставера и Максима Бориско?

– Матвей Сафонов на сегодняшний день – это вратарь основной обоймы. Если говорить о последнем периоде, то Стас Агкацев давно заслужил быть в сборной, но на последних двух сборах не смог помочь команде из-за травм.

Саша Максименко в сентябре отыграл хороший матч с Иорданией и не зря был признал лучшим игроком встречи. Денис Адамов в прошедших матчах чемпионата выручал команду и помог «Зениту » набирать очки.

Очень жаль, что не получилось вызвать на сбор Максима Бориско. Вчера позвонил ему и его тренеру в «Балтике» Глебу Преснякову. Сказал, что если так случится, что понадобится замена вратаря, то при первой возможности Максим получит вызов в сборную.

Женя Ставер тоже был в расширенном списке. И, если брать последний период, то нельзя сказать, что Женя играл плохо. Он спасал команду. В какой-то мере на принятие решения повлияла его результативная ошибка в матче с «Локомотивом». Но Женя по-прежнему остается одним из кандидатов в сборную.

Гиорги Шелия в последних семи матчах помог «Ахмату» набрать очки и подняться в турнирной таблице. И, хотя в расширенном списке его не было, но также хотел бы отметить его игру.

– Как планируете распределять игровое время между четырьмя вратарями в октябре?

– Решение будет принято после обсуждения с тренерским штабом в самом начале сбора. Хотелось, чтобы как минимум три вратаря из четырех сыграли в этих двух матчах.

– Что скажете о двух предстоящих соперниках сборной России с точки зрения вратарской работы?

– Со сборной Ирана уже играли в 2023 году. Это очень сильная команда, в рейтинге ФИФА она на данный момент занимает 21-е место. В этом году иранцы снова выполнили задачу по выходу на чемпионат мира. Это будет очень хорошая проверка для нас. Матч в Тегеране два с половиной года назад был очень сложным.

Если говорить о Боливии, то все южноамериканские команды – сильные и техничные. Будет очень интересно проверить наших вратарей в этих двух играх. Наверняка эти матчи будут непростыми для них, – сказал тренер вратарей сборной России Кафанов.