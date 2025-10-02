  • Спортс
  Стычка фанатов «Фейеноорда» и «Астон Виллы» произошла в ирландском пабе в Роттердаме накануне матча ЛЕ. Задержанных в результате инцидента нет


Стычка фанатов «Фейеноорда» и «Астон Виллы» произошла в ирландском пабе в Роттердаме накануне матча ЛЕ. Задержанных в результате инцидента нет

Болельщики «Фейеноорда» и «Астон Виллы» столкнулись перед матчем ЛЕ.

Сегодня «Фейеноорд» примет «Астон Виллу» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Как передает De Telegraaf, вечером в среду между болельщиками команд произошла стычка в ирландском пабе в Роттердаме. В инцидент вмешалась полиция, при этом никто из фанатов не был задержан.

Сообщается, что на сегодняшнем матче ожидается присутствие порядка 3000 болельщиков «Астон Виллы».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: De Telegraaf
