Пострадавшие в драке со Смоловым в «Кофемании» собираются подать иск на игрока за распространение клеветы. RT утверждает, что Федора не оскорбляли матом

На Федора Смолова собираются подать иск о клевете.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В сентябре стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.

По данным RT, мужчина, пострадавший в драке со Смоловым, не оскорблял футболиста матом.

«Ему просто сказали: «Бро, у нас деньги есть – и в состоянии оплатить сами». А Смолова задело, что его не признали и обратились на «ты». Вот и вся история», – рассказал источник.

Утверждается, что пострадавшие планируют подать иск к Смолову за клевету, поскольку его представители продолжают ее распространять.

По словам источника RT, мужчина в результате драки со Смоловым получил двойной перелом челюсти. При этом он уточнил, что повреждение глазницы было получено до драки, это отражено в экспертизе.