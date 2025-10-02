Пострадавшие в драке со Смоловым в «Кофемании» собираются подать иск на игрока за распространение клеветы. RT утверждает, что Федора не оскорбляли матом
Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В сентябре стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.
По данным RT, мужчина, пострадавший в драке со Смоловым, не оскорблял футболиста матом.
«Ему просто сказали: «Бро, у нас деньги есть – и в состоянии оплатить сами». А Смолова задело, что его не признали и обратились на «ты». Вот и вся история», – рассказал источник.
Утверждается, что пострадавшие планируют подать иск к Смолову за клевету, поскольку его представители продолжают ее распространять.
По словам источника RT, мужчина в результате драки со Смоловым получил двойной перелом челюсти. При этом он уточнил, что повреждение глазницы было получено до драки, это отражено в экспертизе.