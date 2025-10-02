Иван Карпов утверждает, что свидетель по делу о драке в «Кофемании» угрожал Смолову связями в ФСБ и ФСО и предлагал уладить конфликт за 1 млн долларов. Федор отказал

Федору Смолову угрожали связями в ФСБ после инцидента в «Кофемании».

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В сентябре стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, один из свидетелей в неофициальных разговорах с футболистом давал понять, что обладает влиятельными связями в правоохранительных органах, в частности, в ФСБ и ФСО. Он утверждал, что это может оказать негативное воздействие на ход предварительного расследования, но предлагал Смолову уладить дело за 1 миллион долларов. Федор отказал.

Отмечается, что адвокаты Смолова положительно оценивают передачу дела из ОМВД по Пресненскому району в Управление организации дознания ГУ МВД по Москве – по их мнению, это затруднит оказание давления на ситуацию со стороны потерпевших, так как контроль станет намного жестче.