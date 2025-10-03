  • Спортс
  • Тухель о невызове Беллингема в сборную Англии: «100% гарантий нет ни для кого, мы строим лучшую команду. Он особенный игрок, но еще не полностью вошел в ритм»
Тухель о невызове Беллингема в сборную Англии: «100% гарантий нет ни для кого, мы строим лучшую команду. Он особенный игрок, но еще не полностью вошел в ритм»

Томас Тухель высказался о невызове Джуда Беллингема в сборную Англии.

Полузащитник «Реала», вернувшийся на поле после операции на плече, не вошел в заявку Англии на товарищескую игру с Уэльсом 9 октября и матч квалификации ЧМ-2026 против Латвии 14-го.

«[Ни для кого] Нет никаких 100% гарантий. Мы строим лучшую команду.

Он особенный игрок, а для особенных игроков всегда могут быть особые правила, я понимаю это. Но на этом сборе мы решили придерживаться простого решения пригласить ту же команду [что и в сентябре]. Это касалось бы и Джуда. Он заслуживает того, чтобы всегда быть в сборной.

Думаю, есть еще один фактор: он еще не полностью вошел в ритм в «Реале».

Слушайте, считаю ли я, что наша команда сильнее с Джудом? Да. Он один из лучших полузащитников мира? Да. Но я же говорил в прошлый раз, когда он был травмирован: что мы будем делать, если такой игрок, как Джуд, получит травму перед чемпионатом мира? Нам тогда отменять матчи? Нам что, не ехать? Это командный вид спорта», – сказал главный тренер сборной Англии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Mirror
logoСборная Англии по футболу
logoДжуд Беллингем
logoтравмы
logoТомас Тухель
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЧМ-2026
