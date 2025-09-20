Беллингем сыграл впервые с июля – вышел на замену с «Эспаньолом», хавбек «Реала» должен был вернуться в октябре после операции на плече. Камавинга тоже вышел на поле

Джуд Беллингем раньше срока вернулся на поле после операции.

22-летний полузащитник «Реала » и сборной Англии на 89-й минуте заменил Килиана Мбаппе в матче 5-го тура Ла Лиги против «Эспаньола » (2:0).

В последний раз Джуд выходил на поле 9 июля в полуфинале клубного ЧМ против «ПСЖ» (0:4). Через неделю он перенес операцию на плече – повреждение беспокоило игрока полтора года. Ожидалось, что Беллингем сможет вернуться на поле только в октябре.

Отметим, что на 90-й минуте хавбек Эдуардо Камавинга , не игравший с апреля, тоже вышел на замену – вместо Орельена Тчуамени .

27 сентября «Мадрид» в гостях сыграет в дерби с «Атлетико».

Беллингем рвется в основу на месяц раньше срока – пахал по 8 часов и нацелен на «Атлетико»