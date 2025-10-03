  • Спортс
  Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет
20

Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет

Томас Тухель назвал состав сборной Англии на ближайшие матчи.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и хавбек «Ман Сити» Филип Фоден не включены в состав Англии на товарищескую игру с Уэльсом 9 октября и матч квалификации ЧМ-2026 против Латвии 14-го.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан ПикфордЭвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»);

Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис ДжеймсЧелси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт (оба – «Ноттингем Форест»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Рубен Лофтус-Чик («Милан»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»);

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт сборной Англии
