Тухель извинился перед Беллингемом за слова об отталкивающем поведении: «Мне жаль, что я расстроил команду и спровоцировал такие заголовки. У меня не было никаких скрытых мотивов»

Томас Тухель извинился за слова о поведении Джуда Беллингема во время матчей.

Напомним, после поражения сборной Англии от Сенегала (1:3) в июньском товарищеском матче полузащитник «Реала» апеллировал к четвертому арбитру, прежде чем покинуть поле. Затем капитан Харри Кейн вывел его обратно, чтобы тот поаплодировал болельщикам сборной Англии. Перед этим рассерженный Джуд ударил ногой по холодильнику для воды, стоявшему у кромки поля.

После матча главный тренер англичан Тухель сказал: «Когда он улыбается, он покоряет всех, но иногда вы видите гнев, голод и огонь, и эти проявления могут слегка отталкивать».

«Просто чтобы внести ясность, я использовал это слово [«отталкивать»] непреднамеренно. У меня не было никакого намерения, никакого посыла, никаких скрытых мотивов.

Я полностью понимаю, что несу ответственность за создание всех этих заголовков. Мне жаль, что я расстроил команду и спровоцировал такие заголовки.

У меня достаточно опыта, я должен был понимать и действовать лучше. Я надеялся, что могу больше доверять вам, потому что говорю на своем втором языке.

Я высказывался утром после проигрыша, не выспавшись. Я сделал это в прямом эфире и использовал не то слово. Это моя ответственность, я не хотел использовать это слово, но получилось наоборот.

Конечно, я сразу же связался с ним и поговорил. Джуд сейчас сосредоточен на своей реабилитации», – сказал главный тренер сборной Англии.

Беллингем не вызван на сентябрьские матчи национальной команды, так как восстанавливается после операции на плече.

Источник: The Guardian
