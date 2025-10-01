Беллингем – игрок года в сборной Англии по версии болельщиков. Райс – 2-й, Кейн – 3-й
Джуд Беллингем признан лучшим футболистом года в сборной Англии.
Полузащитник «Реала» получил награду по итогам голосования болельщиков. Второе место занял Деклан Райс из «Арсенала», третье – Харри Кейн из «Баварии».
Награда вручается за выступления в сборной Англии. Беллингем в ходе прошлого сезона провел 8 матчей за национальную команду и забил 1 гол.
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Барселона
Будет ничья
ПСЖ
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт сборных Англии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости