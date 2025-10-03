Бабаев об ужесточении лимита: «Параметры 10+5 чрезмерны, я за эволюционный подход. Легионеры делают чемпионат и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых российских игроков»

Роман Бабаев считает чрезмерным планируемое ужесточение лимита на легионеров.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– Мы увидели изменения в позиции Минспорта в части потолка зарплат. Позиция по лимиту остается неизменной. Ожидаете ли изменения позиции по лимиту, в том числе на встрече с клубами, которая анонсировалась, но пока не состоялась?

– Мы очень ждем этого диалога и считаем, что можно достичь компромиссного решения – и в интересах российских футболистов, и в интересах отрасли в целом. Надо признать, что большое количество легионеров делают чемпионат и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых российских игроков – по крайней мере, могу говорить об этом на примере ЦСКА. Нужно взвешенное решение с учетом всех аргументов «за» и «против». Хочется верить, что диалог налаживается, и он приведет к взвешенному и разумному решению.

– Ваша позиция по формату и цифрам лимита?

– Считаю, что те параметры, которые назывались – 10+5 – чрезмерны. Это, скорее, революционный, а не эволюционный шаг. Я всегда за эволюционный подход. И мне кажется, это внедрение определенных экономических рычагов: целевые взносы на развитие детско-юношеского футбола за дополнительных легионеров или поощрение команд, которые больше доверяют молодым российским игрокам, – за счет отчислений от продажи коммерческих прав. Экономическая стимуляция как раз самый эффективный способ добиться результата. А просто сокращение легионеров, на мой взгляд, не приведет к ожидаемому результату, – сказал генеральный директор ЦСКА .