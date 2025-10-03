  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бабаев об ужесточении лимита: «Параметры 10+5 чрезмерны, я за эволюционный подход. Легионеры делают чемпионат и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых российских игроков»
10

Бабаев об ужесточении лимита: «Параметры 10+5 чрезмерны, я за эволюционный подход. Легионеры делают чемпионат и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых российских игроков»

Роман Бабаев считает чрезмерным планируемое ужесточение лимита на легионеров.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– Мы увидели изменения в позиции Минспорта в части потолка зарплат. Позиция по лимиту остается неизменной. Ожидаете ли изменения позиции по лимиту, в том числе на встрече с клубами, которая анонсировалась, но пока не состоялась?

– Мы очень ждем этого диалога и считаем, что можно достичь компромиссного решения – и в интересах российских футболистов, и в интересах отрасли в целом. Надо признать, что большое количество легионеров делают чемпионат и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых российских игроков – по крайней мере, могу говорить об этом на примере ЦСКА. Нужно взвешенное решение с учетом всех аргументов «за» и «против». Хочется верить, что диалог налаживается, и он приведет к взвешенному и разумному решению.

– Ваша позиция по формату и цифрам лимита?

– Считаю, что те параметры, которые назывались – 10+5 – чрезмерны. Это, скорее, революционный, а не эволюционный шаг. Я всегда за эволюционный подход. И мне кажется, это внедрение определенных экономических рычагов: целевые взносы на развитие детско-юношеского футбола за дополнительных легионеров или поощрение команд, которые больше доверяют молодым российским игрокам, – за счет отчислений от продажи коммерческих прав. Экономическая стимуляция как раз самый эффективный способ добиться результата. А просто сокращение легионеров, на мой взгляд, не приведет к ожидаемому результату, – сказал генеральный директор ЦСКА.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?183 голоса
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Министерство спорта России
logoFONBET Кубок России
logoЦСКА
детский футбол
logoРоман Бабаев
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
32сегодня, 09:22
Дворкович об ужесточении лимита: «Самое плохое, если это приведет к снижению конкуренции, не будет мотивации у футболистов. Но министр есть министр – у него есть вотум доверия»
22вчера, 05:55
Александр Медведев: «Искусственное сокращение лимита приведет к тому, что в стране будет появляться меньше перспективных футболистов. Это уничтожит и искоренит таланты»
5730 сентября, 13:15
Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»
9428 сентября, 12:14
Главные новости
Пол Скоулз: «Если Аморима уволят в воскресенье, все мы скажем: «Да, #####, самое время!» У него было оправдание в прошлом сезоне, но в этом есть все необходимое – а побед недостаточно»
721 минуту назад
Слот о «Ливерпуле»: «Клопп оставил мне много подарков, один из них – 3-е место. Когда мы возглавили таблицу, с нами начали играть совсем не так, как поначалу»
830 минут назад
ФИФА о стоимости билетов на ЧМ-2026: «Модель ценообразования отражает рыночную практику. Стремимся обеспечить справедливый доступ к футболу»
430 минут назад
Сборная Испании удивлена новостью о травме Ямаля. Вчера «Барса» не упоминала о проблеме, сообщив, что вингер должен сыграть с «Севильей» (Marca)
2443 минуты назад
Артета о самом высоком проценте побед среди всех тренеров «Арсенала»: «Даже при этом крупных трофеев нет. Нужно сделать то, чего никогда раньше не делали, нынешнего уровня недостаточно»
7сегодня, 16:21
Батт про «МЮ»: «Клуб прогнил снизу доверху. Увольте Аморима – и кто придет? Никто не может назвать имя. Даже Фергюсон не смог бы все мгновенно перевернуть, Пеп, Клопп – это не сработает»
20сегодня, 16:08
Евгений Ловчев: «А что Карпин вообще сделал как тренер? Его «Ростов» занимал 11-е место, и вдруг мы заговорили, что это большой специалист»
35сегодня, 15:59
Азар упомянул Месси, Роналду, Роналдиньо, Роббена, Неймара и Марсело среди лучших дриблеров: «Марсело даже в туалет брал мяч с собой»
30сегодня, 15:44
«Атлетик» поддерживает Палестину. Остановим геноцид». Клуб из Бильбао анонсировал акцию с участием беженцев и экс-футболистки палестинской сборной на матче с «Мальоркой»
15сегодня, 15:27
ЭСК признала правильным неудаление Тюкавина в матче с «Крыльями»: «Наступ невысокой интенсивности совершен по причине соскальзывания стопы с мяча»
19сегодня, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Ноттингем» поддерживает Постекоглу после 6 матчей без побед, но игра с «Ньюкаслом» может повлиять на позиции тренера (BBC)
1 минуту назад
Де ла Фуэнте о недовольстве Флика тем, что Ямаль играл за сборную с травмой: «Меня удивило, что у бывшего тренера национальной команды такое мнение»
2 минуты назад
Мбаппе – лучший игрок Ла Лиги в сентябре. У форварда «Реала» 5+1 в 4 матчах
417 минут назад
Сергей Минаев о футболе: «Стоял на воротах в юношестве. Вратарь – это что? Отбил – команда хорошо сыграла, пропустил – только ты мудак. Сейчас не слежу – футбол стал абсолютным шоу-бизнесом»
448 минут назад
Мареска о «Ливерпуле»: «Они фантастически проводят сезон после трагедии с Жотой. Я прошел через это 20 лет назад с Пуэртой. Непросто каждый день видеть пустующее место на базе»
1сегодня, 16:21
Бистрович о том, что не ушел из ЦСКА в 2022-м: «Знал про опцию ФИФА, но даже не думал об этом. Не хотел проявлять неуважение к клубу»
7сегодня, 16:05
Ширер про «МЮ»: «В таких условиях сложно играть, но после ухода футболисты блистают: Мактоминей, Хейлунд, Антони, Рэшфорд. Аморим повторяет одно и то же, и ничего не меняется»
9сегодня, 15:49
Палмер взял бы Месси, Неймара, Куртуа, себя и Равела Моррисона в команду для игры 5 на 5
4сегодня, 15:36
Алексей Смертин: «У Кормильцева прозвище «Катя» было. Он всегда катился в подкаты, над ним подтрунивали «Катись!» и сократили до «Кати»
2сегодня, 14:59
Евгений Ловчев: «Семака недавно называли великим, а теперь критикуют, изменился состав, надо дать время. Мы Гвардиолу недавно считали самым великим, а у него команда валится»
6сегодня, 14:50