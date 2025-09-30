Александр Медведев: «Искусственное сокращение лимита приведет к тому, что в стране будет появляться меньше перспективных футболистов. Это уничтожит и искоренит таланты»

Александр Медведев критически отнесся к сокращению лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

«Любое искусственное сокращение лимита на легионеров неизбежно приведет к тому, что в нашей стране будет появляться меньше молодых, перспективных и способных футболистов.

Это уничтожит и искоренит таланты и конкуренцию в нашем футболе.

Только благодаря соперничеству друг с другом, с сильными конкурентами по позициям российские футболисты могут расти», – сказал советник председателя правления «Зенита » Александр Медведев .