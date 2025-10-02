Дворкович об ужесточении лимита: «Самое плохое, если это приведет к снижению конкуренции, не будет мотивации у футболистов. Но министр есть министр – у него есть вотум доверия»

Аркадий Дворкович оценил возможное сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

«Главное – четко определять цели, зачем и что делается. Главная цель здесь, естественно, воспитать новое поколение своих футболистов.

Для этого нужно задать определенные ориентиры. Самое плохое, если ужесточение лимита просто приведет к снижению конкуренции, не будет мотивации у российских футболистов.

Думаю, что, как и предложено, ужесточение будет постепенным, как раз это даст время вытащить самых талантливых из академий, из молодежных команд, тогда это будет поддерживать конкуренцию.

Очень тонкий, непростой вопрос, я не нахожусь сейчас внутри футбола, чтобы полностью оценить это правильно.

Но министр есть министр, он принимает решение. Я думаю, что у него есть вотум доверия в этом смысле.

Так что будем надеяться, что это принесет результат, о котором я говорю, и поднимет новое поколение наших футболистов», – сказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.