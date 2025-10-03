  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»

Генсек РФС высказался о ситуации с лимитом на легионеров в Мир РПЛ.

– Когда вы ожидаете подписания приказа о лимите в Минспорта?

– Насколько понимаю, Михаил Владимирович [Дегтярев] планировал встречу с руководителями клубов, чтобы обсудить этот вопрос. Мы в диалоге с министерством. Нашу позицию я озвучил: лимит может применяться как одно из средств достижения цели, направленную на мотивацию молодых российских игроков.

Но, мне кажется, ситуацию надо рассматривать в комплексе и смотреть за тем, какие иные меры реализуются и насколько они эффективны. Мне кажется, министр вряд ли хочет ввести лимит ради лимита.

Лимит – это его полномочия, он может, в принципе, это делать несколько раз в год. Туда-сюда менять лимит. Но очевидно, что это не его цель. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс. И совершенно правильно это обсудить с профессиональным сообществом, – сказал Максим Митрофанов.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoМихаил Дегтярев
лимит на легионеров
