Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»

Генсек РФС высказался о ситуации с лимитом на легионеров в Мир РПЛ.

– Когда вы ожидаете подписания приказа о лимите в Минспорта?

– Насколько понимаю, Михаил Владимирович [Дегтярев] планировал встречу с руководителями клубов, чтобы обсудить этот вопрос. Мы в диалоге с министерством. Нашу позицию я озвучил: лимит может применяться как одно из средств достижения цели, направленную на мотивацию молодых российских игроков.

Но, мне кажется, ситуацию надо рассматривать в комплексе и смотреть за тем, какие иные меры реализуются и насколько они эффективны. Мне кажется, министр вряд ли хочет ввести лимит ради лимита.

Лимит – это его полномочия, он может, в принципе, это делать несколько раз в год. Туда-сюда менять лимит. Но очевидно, что это не его цель. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс. И совершенно правильно это обсудить с профессиональным сообществом, – сказал Максим Митрофанов .