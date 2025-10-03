Бабаев о переговорах по ТВ-правам на РПЛ с «Матч ТВ»: «Нас не может устраивать повторение того, что было. Цены растут, прошло 4 года. Футбольные рейтинги выросли»

Роман Бабаев рассказал о переговорах с «Матч ТВ» по ТВ-правам на РПЛ.

Бабаев входит в группу по реализации коммерческих прав РПЛ. Действующий договор лиги с «Матч ТВ» истекает в конце сезона.

– Вы удовлетворены тем предложением по телеправам, которое сделал «Матч ТВ» в конце сентября?

– Пока идут переговоры, не очень корректно комментировать.

– Но предложение не сильно отличается от тех условий, которые есть в текущем договоре.

– Это правда. Но это нормальный переговорный процесс. У коллег свои аргументы, доводы. Конечно, нас не может устраивать повторение того, что было. Цены растут, прошло четыре года. Футбольные рейтинги выросли за эти годы, несмотря на те вызовы, с которыми мы столкнулись. Будем продолжать переговоры, надеемся договориться. При этом замечу, что был срок определенный (до 30 сентября), в течение которого мы не вели переговоры ни с кем, кроме «Матч ТВ». Срок истек, теперь мы можем начать процесс.

– Исходя из докладов консультантов, которые были наняты лигой, ждете более весомых предложений – например, от Okko?

– Возможно. Мы видим, что Okko очень много внимания уделяет спортивному контенту и не исключаем, что у компании будет интерес к матчам чемпионата, в том числе, – сказал гендиректор ЦСКА, который входит в группу по реализации коммерческих прав РПЛ.