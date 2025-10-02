  • Спортс
  • Бабаев о Поповиче в ЦСКА: «В «Наполи» разделили футбол и политику, в отличие от других европейских клубов. Трансфер может стать прецедентом, доказать, что нет вторичных санкций»
12

Бабаев о Поповиче в ЦСКА: «В «Наполи» разделили футбол и политику, в отличие от других европейских клубов. Трансфер может стать прецедентом, доказать, что нет вторичных санкций»

Гендиректор ЦСКА высказался о трансфере Матии Поповича и политике.

Ранее 19-летний хавбек перешел в армейский клуб из молодежки «Наполи».

«Попович к нам перешел не совсем в статусе свободного агента. У нас был прямой трансферный контракт с «Наполи», что само по себе в наше время является уже определенным достижение, особенно для ЦСКА. Что удивительно, этот трансфер состоялся достаточно быстро, в отличие от многих.

Тут надо отдать должное итальянским коллегам. Они не стали поддаваться примеру многих других европейских клубов, и разделили футбол и политику. Поэтому достаточно быстро подписали трансферный лист», – сказал генеральный директор ЦСКА

Кроме того, Бабаев ответил на вопрос о влиянии трансфера Поповича на отношения клуба с другими европейскими командами. 

– Может ли трансфер Поповича из «Наполи» прорубить для ЦСКА окно в Европу?

– Это очень хороший кейс, который во многом может помочь некоторым клубам, в том числе и ЦСКА. Прецедентом, доказать, что нет никаких ограничений, нет никаких вторичных санкций и так далее. Но покажет только время, – сказал Роман Бабаев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
