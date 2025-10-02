Бабаев о Поповиче в ЦСКА: «В «Наполи» разделили футбол и политику, в отличие от других европейских клубов. Трансфер может стать прецедентом, доказать, что нет вторичных санкций»
Ранее 19-летний хавбек перешел в армейский клуб из молодежки «Наполи».
«Попович к нам перешел не совсем в статусе свободного агента. У нас был прямой трансферный контракт с «Наполи», что само по себе в наше время является уже определенным достижение, особенно для ЦСКА. Что удивительно, этот трансфер состоялся достаточно быстро, в отличие от многих.
Тут надо отдать должное итальянским коллегам. Они не стали поддаваться примеру многих других европейских клубов, и разделили футбол и политику. Поэтому достаточно быстро подписали трансферный лист», – сказал генеральный директор ЦСКА.
Кроме того, Бабаев ответил на вопрос о влиянии трансфера Поповича на отношения клуба с другими европейскими командами.
– Может ли трансфер Поповича из «Наполи» прорубить для ЦСКА окно в Европу?
– Это очень хороший кейс, который во многом может помочь некоторым клубам, в том числе и ЦСКА. Прецедентом, доказать, что нет никаких ограничений, нет никаких вторичных санкций и так далее. Но покажет только время, – сказал Роман Бабаев.