Бабаев об интересе ЦСКА к Баринову: «Никогда не говори «никогда». Один из лучших российских игроков на этой позиции»

Генеральный директор ЦСКА ответил на вопрос об интересе к Дмитрию Баринову.

– Будет ли ЦСКА интересен Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно?

– Очень сложно сейчас об этом говорить, может многое чего произойти. Но то, что Баринов один из лучших российских игроков на этой позиции, ни у кого не вызывает сомнений. Уверен, что большое количество клубов, в том числе топ-клубов России, хотели бы иметь этого футболиста у себя в составе.

Никогда не говори «никогда». Но мы предпочитаем действовать максимально корректно, и если не будет согласия всех сторон, то провоцировать и перегибать палку мы не намерены. Все в разумных пределах, – сказал Роман Бабаев .