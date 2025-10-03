  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бабаев сообщил, что «Локо» не отпустил Баринова в ЦСКА: «Было общение. Если бы Дмитрий не был готов, мы бы не общались: он не стал действовать вопреки интересам родного клуба»
1

Бабаев сообщил, что «Локо» не отпустил Баринова в ЦСКА: «Было общение. Если бы Дмитрий не был готов, мы бы не общались: он не стал действовать вопреки интересам родного клуба»

Роман Бабаев рассказал, почему не состоялся переход в ЦСКА Дмитрия Баринова.

– Проясните ситуацию по Баринову – был ли Дмитрий интересен ЦСКА и почему сорвался трансфер?

– Не буду отрицать – было общение. Дмитрий великолепный футболист, играет в каждом матче. В каком-то смысле системообразующий игрок. Но, как это бывает, есть позиция клуба, и мы к ней с уважением относимся. Сделка не состоялась.

– То есть, именно клуб его не отпустил?

– Конечно.

– Сам он был готов перейти?

– Если бы он не был готов, мы бы не общались с клубом. Очевидно, что при прочих равных он хотел, чтобы и «Локомотив» был удовлетворен, и не стал действовать вопреки интересам родного клуба, – заявил гендиректор ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Баринов
logoРоман Бабаев
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
132сегодня, 10:50
Агент Баринова: «Будем рассматривать ЦСКА, если до января история о продлении контракта с «Локо» останется на том же уровне»
63сегодня, 05:21
Агент Баринова о переговорах с «Локо»: «Первая встреча закончилась, не начавшись. Мы не увидели конструктива и поняли, что ни мы, ни клуб не готовы ничего обсуждать»
26вчера, 11:49
Бабаев об интересе ЦСКА к Баринову: «Никогда не говори «никогда». Один из лучших российских игроков на этой позиции»
44вчера, 10:56
Главные новости
Роман Павлюченко: «Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе России. Матч ЦСКА и «Спартака» – самый главный в нашей стране»
1410 минут назад
«Спартак» не предлагал Денисову новый контракт. Даниил входит в шорт-лист как минимум двух клубов РПЛ на позицию правого защитника (Metaratings.ru)
1938 минут назад
«Я чуть не обосрался». Смертин о том, как Терри в «Челси» разыграл его, выскочив из бака с грязным бельем
1247 минут назад
Алонсо о слухах про Вальверде: «Ни один игрок «Реала» не говорил: «Я не хочу играть на этой позиции» – ни Феде, ни Родриго, ни Винисиус. Мы близки с футболистами и уважаем друг друга»
1157 минут назад
Аморим о том, понимают ли игроки «МЮ» его схему: «Нельзя сказать, что что-то не работает, если это срабатывало ранее»
1859 минут назад
Александр Мостовой: «Про «Динамо» кричали, но надо смотреть не на то, кто и как чешет языком, а на состав. У них и «Спартака» он для того, чтобы быть вверху таблицы, потому они и поднялись уже»
6сегодня, 12:59
Аморим о критике: «Это нормально, от результатов не убежишь, есть багаж прошлого сезона. В этом «МЮ» проиграл 3 матча из 6 – схема тут ни при чем»
35сегодня, 12:50
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке
58сегодня, 12:14
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
12сегодня, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Аршавин не боялся ничего на поле, меня его наглость восхищала, он за счет нее и вписался в «Арсенал» так легко. Выдающийся футболист». Смертин про экс-игрока «Зенита»
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
118 минут назад
Козлов, Абдулкадыров, Расулов, Рожков, Окишор, Пестряков – в составе сборной России U21 на игры с Беларусью
22 минуты назад
КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 10 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы
229 минут назад
Ташуев о работе тренером: «У меня же школа еще советского времени, опыт. Запал не то, что остается, а я еще и многим фору дам. Анчелотти ЛЧ брал год назад, Гасперини – ЛЕ»
536 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
6сегодня, 13:05
Дмитрий Губерниев: «ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять Станковича, который ни черта не делает»
16сегодня, 12:58
Гвардиола о серии «Ман Сити» из шести матчей без поражений: «Мы можем играть еще лучше, и мне нравится это чувство»
3сегодня, 12:49
«Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Смертин о словах Тумиловича про него из-за отказа ехать в казино
6сегодня, 12:37
Алонсо о 2:5 от «Атлетико»: «Такое случается во всех командах. «Реал» не забыл об этом, но и не зацикливается. Не стоит слишком превозносить победы и унывать после поражений»
5сегодня, 12:25