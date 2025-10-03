Бабаев сообщил, что «Локо» не отпустил Баринова в ЦСКА: «Было общение. Если бы Дмитрий не был готов, мы бы не общались: он не стал действовать вопреки интересам родного клуба»
Роман Бабаев рассказал, почему не состоялся переход в ЦСКА Дмитрия Баринова.
– Проясните ситуацию по Баринову – был ли Дмитрий интересен ЦСКА и почему сорвался трансфер?
– Не буду отрицать – было общение. Дмитрий великолепный футболист, играет в каждом матче. В каком-то смысле системообразующий игрок. Но, как это бывает, есть позиция клуба, и мы к ней с уважением относимся. Сделка не состоялась.
– То есть, именно клуб его не отпустил?
– Конечно.
– Сам он был готов перейти?
– Если бы он не был готов, мы бы не общались с клубом. Очевидно, что при прочих равных он хотел, чтобы и «Локомотив» был удовлетворен, и не стал действовать вопреки интересам родного клуба, – заявил гендиректор ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
