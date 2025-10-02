ЦСКА и Обляков обсуждают продление контракта, сообщил Бабаев: «У Вани есть желание остаться, у нас – желание его сохранить. Мы договоримся»

ЦСКА и Иван Обляков ведут переговоры о продлении контракта.

В текущем сезоне Мир РПЛ 27-летний полузащитник провел 10 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

«С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся.

У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить. Это нормальная процедура, требует иногда чуть больше времени, иногда чуть меньше. Но переживать не стоит», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.