ЦСКА и Обляков обсуждают продление контракта, сообщил Бабаев: «У Вани есть желание остаться, у нас – желание его сохранить. Мы договоримся»
ЦСКА и Иван Обляков ведут переговоры о продлении контракта.
В текущем сезоне Мир РПЛ 27-летний полузащитник провел 10 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
«С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся.
У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить. Это нормальная процедура, требует иногда чуть больше времени, иногда чуть меньше. Но переживать не стоит», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости