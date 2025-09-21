  • Спортс
  • Мостовой о «Спартаке»: «По игре никому в этом чемпионате не проиграли. Даже «Зенит» должны были обыгрывать – тот, который 6 титулов подряд брал. Будут в тройке в следующем туре»
15

Мостовой о «Спартаке»: «По игре никому в этом чемпионате не проиграли. Даже «Зенит» должны были обыгрывать – тот, который 6 титулов подряд брал. Будут в тройке в следующем туре»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» по игре никому в РПЛ еще не уступал.

Сегодня красно-белые победили «Крылья Советов» в 9-м туре – 2:1.

«Когда в первом тайме у кого-то игра не пошла, для этого есть запасные игроки – они выходят и решают. Тут можно сказать, что Станкович не угадал с составом, как это сказали комментаторы. А во втором тайме говорят: «Станкович сделал суперзамены».

Во втором тайме я видел одну команду на поле. Второй команды не было: «Крылья» два раза за центр поля перешли за 45 минут, но никто слова не сказал. А «Спартак» возил, возил, возил, два забил и еще один мог забить. Моментов не сказать, что было много, но все равно возили, и «Крылья» бедные смотрели на табло и думали, когда же закончится матч.

Не скидывайте «Спартак» со счетов: команда в следующем туре будет уже в тройке и станет одним из претендентов на борьбу за чемпионство. «Спартак» по игре никому в этом чемпионате не проиграл. Были какие-то объективные, субъективные причины: удаление или пенальти неправильные или незабитые.

По игре «Спартак» ни одну игру не проиграл. «Спартак» даже «Зенит» должен был обыгрывать. Тот «Зенит», который шесть раз подряд становился чемпионом. «Спартак» поднимется в таблице, как и «Динамо», – сказал экс-хавбек «Спартака».

Угальде, Дмитриев и Белоголовцев после победы над «Крыльями»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
