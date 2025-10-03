«Узбекистану тренера уровня Клоппа надо брать. Я против Каннаваро – у него слабая карьера». Ирисметов о сборной
Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Италии и обладатель «Золотого мяча»-2006 устно согласился возглавить сборную Узбекистана.
«Многие тренеры почему-то отказались возглавить сборную Узбекистана. Честно говоря, я против кандидатуры Каннаваро. Нужно брать тренера уровня Клоппа, чтобы поехать на чемпионат мира и выступить достойно.
Каннаваро – не самый лучший вариант для сборной Узбекистана, у руководства другое мнение, наверное, они лучше знают. Не вижу, что Каннаваро может дать для развития нашего футбола. Я думаю, что его выбрали из-за имени, из-за его карьеры футболиста, а тренерская карьера, конечно, у него слабая.
Надо брать тренера, который поможет, а не только имя. Лучше всего брать тренера с хорошей карьерой, если решили брать специалиста, то его уровень должен быть немного другим», – сказал бывший нападающий сборной Узбекистана и «Спартака» Ирисметов.