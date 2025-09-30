Каннаваро предложили возглавить сборную Узбекистана. Идут переговоры
Фабио Каннаваро может возглавить сборную Узбекистана.
Футбольная ассоциация Узбекистана официально предложила обладателю «Золотого мяча»-2006 возглавить национальную сборную, идут переговоры.
Последним местом работы итальянского тренера было «Динамо» Загреб.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
