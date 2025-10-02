  • Спортс
15

Каннаваро устно согласился возглавить сборную Узбекистана. В течение 24-48 часов стороны подпишут договор (Фабрицио Романо)

Фабио Каннаваро дал устное согласие возглавить сборную Узбекистана.

Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация Узбекистана официально предложила обладателю «Золотого мяча»-2006 возглавить национальную сборную

«Фабио Каннаваро дал устное согласие возглавить сборную Узбекистана в рамках подготовки к ЧМ-2026.

Стороны достигли договоренности по условиям контракта, в ближайшие 24-48 часов ожидается подписание официальных документов», – написал инсайдер Фабрицио Романо

Последним местом работы итальянского тренера было «Динамо» Загреб.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoСборная Узбекистана по футболу
logoФабио Каннаваро
возможные трансферы
Фабрицио Романо
logoсерия А Италия
Федерация футбола Узбекистана
