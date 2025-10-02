Каннаваро устно согласился возглавить сборную Узбекистана. В течение 24-48 часов стороны подпишут договор (Фабрицио Романо)
Фабио Каннаваро дал устное согласие возглавить сборную Узбекистана.
Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация Узбекистана официально предложила обладателю «Золотого мяча»-2006 возглавить национальную сборную
«Фабио Каннаваро дал устное согласие возглавить сборную Узбекистана в рамках подготовки к ЧМ-2026.
Стороны достигли договоренности по условиям контракта, в ближайшие 24-48 часов ожидается подписание официальных документов», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
Последним местом работы итальянского тренера было «Динамо» Загреб.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
