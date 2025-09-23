Гвардиола о Хусанове: «Не особо креативен в атаке, но невероятно видит поле, надежен, с отличными физическими данными – как Уокер в лучшие годы. Топовый трансфер на многие годы»

Пеп Гвардиола похвалил Абдукодира Хусанова.

«Он может играть центральным защитником, может закрывать все позиции в обороне, кроме левого фланга, я бы сказал. Он не особо креативен в атаке, но видение поля у него невероятное, он надежный, стабильный, с отличными физическими данными – как Кайл [Уокер] в лучшие годы.

У него потрясающая концентрация, при этом он совсем молодой и жаждет учиться. Против сложных соперников он сыграл очень хорошо. Он очень молод, его первый опыт – переезд из Узбекистана во Францию на восемь или десять матчей в Лиге 1. Потом приехал сюда и адаптировался по ходу сезона, который выдался для нас тяжелым. Когда ты приходишь в уже готовую систему, проще все наладить и адаптироваться. То, как мы перемещаемся, какие схемы используем, – в этом он просто невероятен и схватывает на лету.

Думаю, вы чувствуете: это выдающийся, топовый трансфер на многие-многие годы. Этот парень построит здесь карьеру на долгие годы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».