Глава ФИФА поздравил Узбекистан с выходом на ЧМ-2026: «Историческое достижение. Это результат большого внимания, которое в вашей стране уделяется спорту и футболу»
Глава ФИФА поздравил сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026.
Команда впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира.
«Прежде всего хочу поздравить вас с этим историческим достижением. Этот успех – результат большого внимания, которое в вашей стране уделяется спорту и футболу. Это также плод долгого и достойного пути, который прошел ваш футбол.
Впереди у вас почетная миссия – достойно представить свою нацию на чемпионате мира. Вы дарите радость миллионам болельщиков.
Уверен, что на мировом первенстве весь футбольный мир вновь увидит потенциал футбола Узбекистана», – сказал глава ФИФА Джанни Инфантино.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Футбольная ассоциации Узбекистана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости