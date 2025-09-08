  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава ФИФА поздравил Узбекистан с выходом на ЧМ-2026: «Историческое достижение. Это результат большого внимания, которое в вашей стране уделяется спорту и футболу»
2

Глава ФИФА поздравил Узбекистан с выходом на ЧМ-2026: «Историческое достижение. Это результат большого внимания, которое в вашей стране уделяется спорту и футболу»

Глава ФИФА поздравил сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026.

Команда впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира. 

«Прежде всего хочу поздравить вас с этим историческим достижением. Этот успех – результат большого внимания, которое в вашей стране уделяется спорту и футболу. Это также плод долгого и достойного пути, который прошел ваш футбол.

Впереди у вас почетная миссия – достойно представить свою нацию на чемпионате мира. Вы дарите радость миллионам болельщиков.

Уверен, что на мировом первенстве весь футбольный мир вновь увидит потенциал футбола Узбекистана», – сказал глава ФИФА Джанни Инфантино. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?12217 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Футбольная ассоциации Узбекистана
logoСборная Узбекистана по футболу
logoЧМ-2026
Федерация футбола Узбекистана
болельщики
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Предварительные цены на билеты на ЧМ – от 60 до 6 730 долларов. ФИФА анонсировала динамическое ценообразование: «Будем менять в зависимости от спроса и остатков»
23 сентября, 20:53
Месси еще не определился насчет участия на ЧМ-2026. Решение будет приниматься на ходу
2128 августа, 09:13
Джанни Инфантино: «Чем больше Трамп и Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире. Чем больше обсуждений, тем выше шансы на хорошее соглашение»
8422 августа, 22:05
Главные новости
Сидите в Телеграме? У нас есть канал, где можно найти все актуальные вакансии Спортса’’ – подписывайтесь!
только чтоВакансия
Минспорта о переносе встречи с клубами РПЛ: «Обычная практика, это связано с дополняющимся графиком министра. В ближайшие недели встреча обязательно состоится»
311 минут назад
«Бешикташ» не делал предложений по Кисляку. ЦСКА оценивает хавбека не меньше чем в 30 млн евро, сумма в 10 млн «звучит смешно» (Sport24)
715 минут назад
Ловчев о сборной России: «Я бы не вызывал больше тех, кто с Иорданией играл – они позорят команду. Если вы представляете нашу страну, то обязаны всегда и везде выигрывать»
1024 минуты назад
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
4325 минут назад
Валерий Овчинников о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам? Вы перепутали их футбольный интеллект и жизнь. Посмотрите, как они за «Зенит» выступают: хотят – играют, не хотят – не играют»
1250 минут назад
Коллимор о соглашении «Сити» и АПЛ: «Если вы можете задавить лигу юристами и деньгами, которых у вас больше, чем у Бога, то она сдастся. Не ждите ничего особенного от дела о 116 нарушениях»
15сегодня, 14:57
Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии
27сегодня, 14:46
Мостовой о 4:1 с Катаром: «Я не смотрел, этот матч мне был не очень интересен. Не тот соперник, по которому можно оценить уровень нашей сборной»
24сегодня, 14:37
«Ман Сити» и АПЛ достигли соглашения по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Клуб не будет оспаривать действующие правила
37сегодня, 14:36
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «Скучаю по Великобритании, в ноябре поеду. Самая большая разница между Англией и Россией – там все очень дорого. У них другой менталитет, мы думаем по-другому»
3 минуты назад
Первая лига. «Урал» поделил очки с «Нефтехимиком», «Факел» против «Арсенала»
226 минут назад
Вингер «Зенита» Энрике о Санкт-Петербурге: «Прекрасное место – мы с друзьями ходим в рестораны, были в музее. Немного скучаю по Бразилии, но я счастлив»
432 минуты назад
Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Москва – мегаполис, самый топовый город страны. Питер спокойнее, с архитектурой, историей. Про Париж говорили, что грязный, я больше запомнил архитектуру»
241 минуту назад
Монсон предложил Дзюбе провести бой: «Было бы интересно с ним подраться. Он хороший спортсмен, в поп-ММА мог бы добиться успеха»
52 минуты назад
«У Энрике не вижу больших стараний, Жерсон никак себя не проявляет в России. Желаю видеть качественных легионеров, но цены завышены». Семенов об игроках «Зенита»
8сегодня, 14:56
Товарищеский матч. Саудовская Аравия в гостях у Чехии
2сегодня, 14:53
Израиль – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
5сегодня, 14:44
Ньямси о судьях в России и Франции: «В РПЛ желтые карточки раздают чаще. Иногда не понимаю, за что ставят пенальти. Но есть и арбитры, к работе которых испытываешь уважение»
1сегодня, 14:44
Скалони о том, сыграет ли Месси на ЧМ-2026: «Я с ним не говорил. Мы должны оставить его в покое»
3сегодня, 14:25