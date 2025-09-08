Глава ФИФА поздравил Узбекистан с выходом на ЧМ-2026: «Историческое достижение. Это результат большого внимания, которое в вашей стране уделяется спорту и футболу»

Глава ФИФА поздравил сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026.

Команда впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира.

«Прежде всего хочу поздравить вас с этим историческим достижением. Этот успех – результат большого внимания, которое в вашей стране уделяется спорту и футболу. Это также плод долгого и достойного пути, который прошел ваш футбол.

Впереди у вас почетная миссия – достойно представить свою нацию на чемпионате мира. Вы дарите радость миллионам болельщиков.

Уверен, что на мировом первенстве весь футбольный мир вновь увидит потенциал футбола Узбекистана », – сказал глава ФИФА Джанни Инфантино.