Баннеры «Человечество потеряло совесть в Газе», «Геноцид в Палестине», «Дайте пожить детям Газы» вывесили фанаты «Галатасарая» на матче с «Ливерпулем»
Фанаты «Галатасарая» вывесили пропалестинские баннеры на матче с «Ливерпулем».
Турецкий клуб дома обыграл «красных» (1:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Домашние болельщики осудили действия Израиля Газе, а также реакцию общественности на происходящее. Один из баннеров на трибунах гласил: «Человечество потеряло совесть в Газе».
На других были надписи: «Геноцид в Палестине», «Освободите Палестину», а также «Дайте пожить детям Газы» и «Если Иерусалим не свободен, мир пленен».
Фото: East News/Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
