  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баннеры «Человечество потеряло совесть в Газе», «Геноцид в Палестине», «Дайте пожить детям Газы» вывесили фанаты «Галатасарая» на матче с «Ливерпулем»
Фото
80

Баннеры «Человечество потеряло совесть в Газе», «Геноцид в Палестине», «Дайте пожить детям Газы» вывесили фанаты «Галатасарая» на матче с «Ливерпулем»

Фанаты «Галатасарая» вывесили пропалестинские баннеры на матче с «Ливерпулем».

Турецкий клуб дома обыграл «красных» (1:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Домашние болельщики осудили действия Израиля Газе, а также реакцию общественности на происходящее. Один из баннеров на трибунах гласил: «Человечество потеряло совесть в Газе».

На других были надписи: «Геноцид в Палестине», «Освободите Палестину», а также «Дайте пожить детям Газы» и «Если Иерусалим не свободен, мир пленен».

Фото: East News/Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP.

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?339 голосов
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Израиль
Политика
высшая лига Палестина
болельщики
logoсборная Израиля по футболу
стадионы
logoСборная Палестины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррагер о победе «Галатасарая»: «Ливерпуль» играет не в футбол, а в баскетбол – не увидел игры топ-клуба. Слоту придется по-настоящему отрабатывать деньги»
30сегодня, 03:10
Гюндоган о домашней победе «Галатасарая»: «Один из игроков «Ливерпуля» подошел ко мне и спросил: «Тут всегда такая атмосфера?»
7сегодня, 02:54
Ван Дейк про 0:1: «Сложно сказать, заслужил ли «Галатасарай» победу – они создали моменты благодаря нашим ошибкам. «Ливерпулю» необходимо прибавлять»
6сегодня, 02:10
Тренер «Галатасарая» Бурук о победе над «Ливерпулем»: «Это важно для продвижения турецкого футбола – чемпионат недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны наши команды»
16сегодня, 01:10
Главные новости
В истории встреч «Барсы» и «ПСЖ» хватает разгромов. Кто покуражится сегодня?
2 минуты назадРеклама
Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
5420 минут назад
Моуринью встретился с бывшим сотрудником «Челси» на пресс-конференции: «Где мое любимое печенье?» Пулман, работавший в клубе 56 лет, угостил тренера, они обнялись
623 минуты назадФото
Родри о выигрыше «Золотого мяча»: «Я не знал, пока не открыли конверт. В детстве я видел, что только Месси и Роналду получают его – не ожидал, что достигну такого уровня»
930 минут назад
Бальде включен в заявку «Барсы» на матч с «ПСЖ» в ЛЧ. Защитник месяц не играл из-за травмы
1340 минут назад
Быстров о Соболеве: «Если он машина, то «Запорожец». В Краснодаре играл с пробуксовкой, на велосипеде можно обогнать. С «Оренбургом» бегал как Буратино»
21сегодня, 10:58
Антони о татуировке «просветленный»: «Она имеет для меня огромное значение, я просветлен Иисусом. Только Бог и моя семья знают, через что я прошел»
15сегодня, 10:55
Митрофанов о ситуации «Химок»: «Возбудили процедуру. Может быть отстранение от футбола на 10 и более лет. Если причастность Садыгова установят, передадим дело в ФИФА»
20сегодня, 10:46
Вальверде был в запасе «Реала» против «Кайрата» из-за отказа играть правым защитником (Radio Marca)
75сегодня, 10:14
«Ливерпуль» и другие клубы АПЛ интересуются Олисе. «Бавария» хочет продлить контракт с вингером до 2031 года с повышением зарплаты
24сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» может сыграть с «Аль-Насром» Роналду или другой командой в Саудовской Аравии в декабре-январе. Товарищеский матч позволит увеличить доходы клуба (The Athletic)
17 минут назад
Генсек РФС Митрофанов: «Формат Кубка можно и нужно апгрейдить. Я с первого дня не считаю его до конца спортивным»
213 минут назад
Хакими о большом количестве матчей: «ПСЖ» играл так много потому, что выходил в финал во всех турнирах. На это согласились бы все»
147 минут назад
Алонсо о Вальверде в запасе против «Кайрата»: «Было принятое такое решение. Феде всегда готов, он бы вышел, если бы этого требовала игра»
47 минут назад
Обращение сотрудников «Химок» по поводу долгов передано в Генпрокуратуру, сообщил депутат Свищев
сегодня, 10:25
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном», Виссел Кобе» принимает «Мельбурн Сити»
4сегодня, 10:00Live
CTA поддержал назначение пенальти в ворота «Реала», неудаление Серлота и решение засчитать гол «Атлетико» со штрафного в дерби
5сегодня, 09:44
Артета о Дьокереше: «Виктор очень много дает «Арсеналу», хотя еще весьма далек от предела своих возможностей. Он предъявляет к себе высокие требования, я им очень доволен»
4сегодня, 09:38
Ерохин об 1:0 в Кубке: «Рубин» начал «душить» судью, хотя все было чисто. «Зенит» был единой командой»
2сегодня, 09:24
«Наполи» – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 09:13