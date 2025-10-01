Баннеры «Человечество потеряло совесть в Газе», «Геноцид в Палестине», «Дайте пожить детям Газы» вывесили фанаты «Галатасарая» на матче с «Ливерпулем»

Фанаты «Галатасарая» вывесили пропалестинские баннеры на матче с «Ливерпулем».

Турецкий клуб дома обыграл «красных» (1:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Домашние болельщики осудили действия Израиля Газе, а также реакцию общественности на происходящее. Один из баннеров на трибунах гласил: «Человечество потеряло совесть в Газе».

На других были надписи: «Геноцид в Палестине», «Освободите Палестину», а также «Дайте пожить детям Газы» и «Если Иерусалим не свободен, мир пленен».

Фото: East News /Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP.