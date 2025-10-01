Генсек РФС о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов. Россию отстранили, а остальные страны, находящиеся в такой же ситуации – нет. Поэтому нас надо вернуть»
Генсек РФС заявил о двойных стандартах УЕФА в вопросе России и Израиля.
Ранее Максим Митрофанов заявил, что вопрос возвращения России на последнем конгрессе УЕФА не обсуждался.
– При этом перед глазами ситуация с Израилем. В УЕФА есть сторонники и противники отстранения страны от международных соревнований.
– Действительно, возникает вопрос двойных стандартов. И некоторые страны обращают на это внимание: «А в чем разница?»
Россию отстранили, а все остальные страны по всему миру, находящиеся в такой же ситуации, не отстраняют. Поэтому надо вернуть Россию, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
