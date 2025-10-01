Генсек РФС о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов. Россию отстранили, а остальные страны, находящиеся в такой же ситуации – нет. Поэтому нас надо вернуть»

Генсек РФС заявил о двойных стандартах УЕФА в вопросе России и Израиля.

Ранее Максим Митрофанов заявил , что вопрос возвращения России на последнем конгрессе УЕФА не обсуждался.

– При этом перед глазами ситуация с Израилем. В УЕФА есть сторонники и противники отстранения страны от международных соревнований.



– Действительно, возникает вопрос двойных стандартов. И некоторые страны обращают на это внимание: «А в чем разница?»

Россию отстранили, а все остальные страны по всему миру, находящиеся в такой же ситуации, не отстраняют. Поэтому надо вернуть Россию, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.