  • Генсек РФС о возможном визите Путина на ЧМ-2026: «Пусть коллеги рассмотрят вопрос, чтобы наша сборная тоже посетила турнир»
8

Генсек РФС о возможном визите Путина на ЧМ-2026: «Пусть коллеги рассмотрят вопрос, чтобы наша сборная тоже посетила турнир»

Генсек РФС высказался о возможном визите Владимира Путина на ЧМ-2026.

«Я уверен, что потенциальный визит Владимира Владимировича на чемпионат мира может помочь нашему футболу.

Важно, чтобы организаторы не просто приглашали нашего президента на это событие, но и рассмотрели какие-то компенсационные механизмы с учетом того, что они незаконно лишили нашу сборную возможности отбираться.

Wild card – это нераспространенная практика в футболе, хотя чемпионат мира будет проходить на территории американского рынка, с которого и пошел этот механизм.

У турнира три страны-организатора, что тоже нечасто случается. Остальные страны не так много организуют, в отличие от США, а получают право участия все. Пусть коллеги рассмотрят и этот вопрос, чтобы наша сборная вместе с Владимиром Владимировичем посетила этот турнир», – сказал Максим Митрофанов.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин может посетить чемпионат мира, если его пригласит президент США Дональд Трамп. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. 

