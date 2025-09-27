Генсек РФС о возможном визите Путина на ЧМ-2026: «Пусть коллеги рассмотрят вопрос, чтобы наша сборная тоже посетила турнир»
«Я уверен, что потенциальный визит Владимира Владимировича на чемпионат мира может помочь нашему футболу.
Важно, чтобы организаторы не просто приглашали нашего президента на это событие, но и рассмотрели какие-то компенсационные механизмы с учетом того, что они незаконно лишили нашу сборную возможности отбираться.
Wild card – это нераспространенная практика в футболе, хотя чемпионат мира будет проходить на территории американского рынка, с которого и пошел этот механизм.
У турнира три страны-организатора, что тоже нечасто случается. Остальные страны не так много организуют, в отличие от США, а получают право участия все. Пусть коллеги рассмотрят и этот вопрос, чтобы наша сборная вместе с Владимиром Владимировичем посетила этот турнир», – сказал Максим Митрофанов.
В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин может посетить чемпионат мира, если его пригласит президент США Дональд Трамп. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.