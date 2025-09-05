Хавбек Иордании Аль-Тамари: «Россия могла бы обыгрывать Францию, Аргентину и другие сильные команды на ЧМ-2026. Мне понравился уровень игроков»

Мусса Аль-Тамари считает, что Россия могла бы победить Францию на ЧМ-2026.

Во вчерашнем BetBoom товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0).

«Если бы Россия сыграла на чемпионате мира 2026 года, то смогла бы обыгрывать сборные Франции, Аргентины и другие сильные команды.

Российские футболисты всегда считались сильными, мне понравился уровень ваших игроков», – сказал хавбек «Ренна » и сборной Иордании Мусса Аль-Тамари .

Карпин о 0:0 России с Иорданией: «В 1-м тайме привыкали к полю и скоростям, не ожидали от соперника интенсивности при отборе. С выходом свежих игроков другой футбол пошел»