Хавбек Иордании Аль-Тамари: «Россия могла бы обыгрывать Францию, Аргентину и другие сильные команды на ЧМ-2026. Мне понравился уровень игроков»
Мусса Аль-Тамари считает, что Россия могла бы победить Францию на ЧМ-2026.
Во вчерашнем BetBoom товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0).
«Если бы Россия сыграла на чемпионате мира 2026 года, то смогла бы обыгрывать сборные Франции, Аргентины и другие сильные команды.
Российские футболисты всегда считались сильными, мне понравился уровень ваших игроков», – сказал хавбек «Ренна» и сборной Иордании Мусса Аль-Тамари.
Карпин о 0:0 России с Иорданией: «В 1-м тайме привыкали к полю и скоростям, не ожидали от соперника интенсивности при отборе. С выходом свежих игроков другой футбол пошел»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
