Тренер «Спортинга» Боржеш об 1:2 с «Наполи»: «Де Брюйне делает разницу. Он один из лучших игроков мира и способен на невероятные комбинации»
Главный тренер «Спортинга» думает, что «Наполи» победил за счет Кевина де Брюйне.
Итальянцы обыграли португальцев (2:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Бельгийский полузащитник отметился в матче двумя результативными передачами.
«Де Брюйне делает огромную разницу благодаря своему мастерству.
Он один из лучших игроков мира. Когда он выходит на поле, он способен на невероятные комбинации», – сказал Руй Боржеш в интервью Sky Sport Italia.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
