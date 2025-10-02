Тренер «Спортинга» Боржеш об 1:2 с «Наполи»: «Де Брюйне делает разницу. Он один из лучших игроков мира и способен на невероятные комбинации»

Главный тренер «Спортинга» думает, что «Наполи» победил за счет Кевина де Брюйне.

Итальянцы обыграли португальцев (2:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Бельгийский полузащитник отметился в матче двумя результативными передачами.

«Де Брюйне делает огромную разницу благодаря своему мастерству.

Он один из лучших игроков мира. Когда он выходит на поле, он способен на невероятные комбинации», – сказал Руй Боржеш в интервью Sky Sport Italia.

Конте о 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» победил, потому что был единой командой. Поражение в Милане придало нам драйва и сосредоточенности»