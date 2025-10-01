Хейлунд сделал дубль с передач де Брюйне в матче со «Спортингом»

Расмус Хейлунд сделал дубль в матче со «Спортингом».

Нападающий «Наполи » отличился на 36-й и 79-й минутах матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

Оба гола в сегодняшнем матче Хейлунд забил с передач Кевина де Брюйне.

Всего на счету Хейлунда 3 гола в 5 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Статистику форварда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь .