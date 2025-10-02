Де Брюйне сравнялся с Зиданом и Иньестой по ассистам в ЛЧ – 26. Среди хавбеков больше только у Гиггза, Ди Марии, Бекхэма и Хави (Opta)
Кевин де Брюйне вышел на 5-е место среди хавбеков по ассистам в Лиге чемпионов.
Полузащитник «Наполи» отдал две голевые передачи на Расмуса Хейлунда в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ против «Спортинга» (2:1).
На счету 34-летнего бельгийца теперь 26 результативных передач в матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Зинедином Зиданом и Андресом Иньестой.
Среди игроков полузащиты больше ассистов отдали только Райан Гиггз (41), Анхель Ди Мария (38), Дэвид Бекхэм (36) и Хави (31).
Opta учитывает матчи только основных стадий турнира и не берет в расчет квалификационные игры.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости