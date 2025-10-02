Конте о 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» победил, потому что был единой командой. Поражение в Милане придало нам драйва и сосредоточенности»

Антонио Конте остался доволен победой над «Спортингом» (2:1) в ЛЧ.

«Думаю, мы играли против очень сильной команды – «Спортинг » выигрывает чемпионат Португалии три года подряд. Это крепкая команда, и мы хорошо справились, потому что играли как единая команда, несмотря на чрезвычайную ситуацию. По сравнению с прошлым сезоном линия обороны полностью сменилась, в том числе и вратарь, потому что сегодня вечером играл Милинкович-Савич.

Все [вышедшие на замену] – Нерес , Ноа Ланг , Гилмор , Оливера , Лукка, – показали хорошую игру. Обидно, что мы пропустили два гола в матче с «Миланом», но что еще мы могли сделать? Поражение в Милане придало нам драйва, решимости и сосредоточенности, которые мы проявили в этот вечер. Если бы мы не были единой командой, сегодняшний матч был бы очень трудным».

О замене де Брюйне

«Кевин, по сравнению с восемью другими новичками, обладает солидным опытом. Он провел 10 лет в «Ман Сити», играя на высочайшем уровне. Я всегда прошу об энтузиазме и целеустремленности, которые в сочетании с качеством позволяют нам поднимать планку. Повторяю, мне нечего сказать о Кевине, потому что он хороший парень, который усердно работает.

В то же время есть необходимость в заменах, и игроки это прекрасно знают. Я хочу победить, и если я делаю замену, то понимаю, что это будет частью игры СМИ. Прежде всего я хочу побеждать, я хочу видеть решительность и сосредоточенность как в обороне, так и в атаке, чтобы команда работала слаженно, и никто не выключался из игры», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью Sky Sport.