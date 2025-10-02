Де Брюйне после 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» заслужил победу, пенальти был из-за глупой ошибки. Хейлунд очень напоминает Холанда, он быстро прогрессирует»

Кевин де Брюйне сравнил Расмуса Хейлунда с Эрлингом Холандом.

«Наполи» обыграл «Спортинг» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Хейлунд сделал дубль, забив оба гола с передач де Брюйне .

«Мы провели отличный матч, но «Спортинг » силен и показал отличную игру с техникой и интенсивностью. Мы создавали моменты, но пенальти был назначен из-за глупой ошибки. Мы заслужили сегодняшнюю победу.

Перед первым голом я попытался занять позицию и ждал подходящего момента, чтобы отдать пас Расмусу – к счастью, он сделал все остальное. Думаю, Расмус быстро прогрессирует и очень напоминает Холанда . Мне кажется, они очень похожи, потому что обоим нравится атаковать из глубины. Возможно, Хейлунд будет чаще отходить за мячом, но я думаю, что ему нужно больше открываться в атаку, потому что он способен забивать и здорово помогать нам», – сказал полузащитник «Наполи».