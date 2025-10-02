  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Брюйне после 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» заслужил победу, пенальти был из-за глупой ошибки. Хейлунд очень напоминает Холанда, он быстро прогрессирует»
1

Де Брюйне после 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» заслужил победу, пенальти был из-за глупой ошибки. Хейлунд очень напоминает Холанда, он быстро прогрессирует»

Кевин де Брюйне сравнил Расмуса Хейлунда с Эрлингом Холандом.

«Наполи» обыграл «Спортинг» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Хейлунд сделал дубль, забив оба гола с передач де Брюйне.

«Мы провели отличный матч, но «Спортинг» силен и показал отличную игру с техникой и интенсивностью. Мы создавали моменты, но пенальти был назначен из-за глупой ошибки. Мы заслужили сегодняшнюю победу.

Перед первым голом я попытался занять позицию и ждал подходящего момента, чтобы отдать пас Расмусу – к счастью, он сделал все остальное. Думаю, Расмус быстро прогрессирует и очень напоминает Холанда. Мне кажется, они очень похожи, потому что обоим нравится атаковать из глубины. Возможно, Хейлунд будет чаще отходить за мячом, но я думаю, что ему нужно больше открываться в атаку, потому что он способен забивать и здорово помогать нам», – сказал полузащитник «Наполи».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
logoНаполи
logoпремьер-лига Англия
logoРасмус Хейлунд
logoЭрлинг Холанд
logoСпортинг
logoвысшая лига Португалия
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКевин де Брюйне
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Конте о 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» победил, потому что был единой командой. Поражение в Милане придало нам драйва и сосредоточенности»
50 минут назад
Де Брюйне сравнялся с Зиданом и Иньестой по ассистам в ЛЧ – 26. Среди хавбеков больше только у Гиггза, Ди Марии, Бекхэма и Хави (Opta)
351 минуту назад
Хейлунд о 2:1 со «Спортингом»: «Фантастический вечер. Поблагодарил де Брюйне за ассисты, Кевин – легенда футбола»
5сегодня, 21:43
Главные новости
Артета про 2:0 с «Олимпиакосом»: «У «Арсенала» были периоды полного доминирования. Мы упускали верные моменты, но выдохнули после второго гола»
851 минуту назад
Тудор про 4-ю ничью подряд – с «Вильярреалом»: «У «Ювентуса» было слишком много суеты и нервозности, слишком много неточных простых пасов. И нельзя так пропускать на последних секундах»
10сегодня, 21:59
Ханс-Дитер Флик: «Заслуженная победа «ПСЖ». «Барселона» была лучше в 1-м тайме, во 2-м устала и позволяла создавать слишком много моментов»
46сегодня, 21:50
Энрике про 2:1 с «Барселоной»: «Великолепный матч, обе команды играют без грубых фолов и пытаются причинить сопернику боль при помощи мяча. «ПСЖ» был лучше во 2-м тайме»
17сегодня, 21:39
Де Йонг про 1:2 от «ПСЖ»: «Я очень разочарован, во 2-м тайме соперник нас превзошел. «Барселона» на вершине европейского футбола, впереди долгий путь – этот матч не имеет решающего значения»
15сегодня, 21:32
У «Барселоны» 1 победа в 5 последних матчах в Лиге чемпионов
41сегодня, 21:27
«Барселона» проиграла 3 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и выиграла один
34сегодня, 21:18
«Барселона» проиграла впервые в этом сезоне – после 7 побед и ничьей
90сегодня, 21:11
«Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах» набрали по 6 очков после 2 туров в ЛЧ. «Барселона» идет 16-й, «Ливерпуль» – 17-м, «Ювентус» – 23-м, «Кайрат» – последним
47сегодня, 21:07
Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» играет с «Олимпиакосом», «Карабах» победил «Копенгаген»
1160сегодня, 20:59Live
Ко всем новостям
Последние новости
Дибала и Ориана Сабатини сообщили, что у них будет первый ребенок, выложив видео с результатами УЗИ. Певица пошутила: «Смотри, он весь в меня»
130 минут назадФото
Конте о 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» победил, потому что был единой командой. Поражение в Милане придало нам драйва и сосредоточенности»
50 минут назад
Де Брюйне сравнялся с Зиданом и Иньестой по ассистам в ЛЧ – 26. Среди хавбеков больше только у Гиггза, Ди Марии, Бекхэма и Хави (Opta)
351 минуту назад
Пеп о 2:2 с «Монако»: «Хорошая игра, «Ман Сити» создал много моментов. В концовке мы не лучшим образом защищались при несправедливом штрафном и получили пенальти – Гонсалес сначала коснулся мяча»
2сегодня, 22:02
Холанд о 2:2 с «Монако» и пропущенном на 90-й голе: «Сити» не заслужил победы, во 2-м тайме мы делали что-то лишнее. Если бьешь кого-то ногой в лицо, скорее всего, это пенальти»
2сегодня, 21:50
Хейлунд о 2:1 со «Спортингом»: «Фантастический вечер. Поблагодарил де Брюйне за ассисты, Кевин – легенда футбола»
5сегодня, 21:43
Мендеш о 2:1 с «Барсой»: «ПСЖ» был на топ-уровне даже при большом числе травмированных. Мы знаем, что в этом году будет сложнее – все хотят нас обыграть»
7сегодня, 21:38
«Арсенал» после поражения от «Ливерпуля» выиграл 5 матчей и 1 сыграл вничью, 4 победы – сухие
4сегодня, 21:19
У Рэшфорда 4 ассиста в сезоне – больше всех среди англичан в топ-5 лиг
8сегодня, 21:17
«Байер» сыграл вничью с ПСВ – 1:1. Сайбари ответил на гол Кофана
1сегодня, 20:58