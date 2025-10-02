Хейлунд о 2:1 со «Спортингом»: «Фантастический вечер. Поблагодарил де Брюйне за ассисты, Кевин – легенда футбола»

Расмус Хейлунд заявил, что поблагодарил Кевина де Брюйне за голевые передачи.

Форвард «Наполи» сделал дубль в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Спортинга» (2:1), забив оба гола с пасов де Брюйне.

«Это был фантастический вечер, и я благодарю за это своих товарищей по команде. Мы заработали свои первые очки в Лиге чемпионов, но предстоит долгий путь, и мы должны идти дальше. Позже мы также сыграем с «Айнтрахтом », где играет мой брат Оскар , и я жду этого с нетерпением.

Я поблагодарил [де Брюйне ]. Кевин – легенда этого спорта, и когда он получает мяч, я знаю, что благодаря своему мастерству он всегда отдаст его мне наилучшим образом», – сказал нападающий «Наполи ».