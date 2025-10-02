Гарсия о поражении от «ПСЖ»: «Барса» очень расстроена – нас бы устроила ничья. Мы не показали лучшего прессинга во 2-м тайме»

Эрик Гарсия дал комментарий после поражения от «ПСЖ».

«Барселона » проиграла со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Мы очень расстроены. В первом тайме, думаю, мы были хороши, но второй тайм был не лучшим для нас.

Думаю, нас бы устроила ничья, но во втором тайме мы не продемонстрировали лучшего прессинга, а когда у тебя нет мяча против такой команды, как «ПСЖ», это очень утомительно», – сказал защитник «Барселоны» Эрик Гарсия .

Шикарный футбол «Барсы» и «ПСЖ». Разбор Лукомского и Денисова