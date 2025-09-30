Хакими о Ямале в матче с «ПСЖ»: «Он сыграет против лучшего левого защитника в мире – Мендеша. Нуну способен остановить Ламина, как других нападающих»
Ашраф Хакими ответил на вопрос о том, как «ПСЖ» остановит Ламина Ямаля.
«ПСЖ» встретится с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 1 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Он играет не на моем фланге, но я думаю, что он сыграет против лучшего левого защитника в мире – Нуну Мендеша. Я думаю, что он способен остановить Ламина, как он это делал с другими нападающими, похожими на Ламина.
Мы постараемся помочь Нуну Мендешу избегать встреч один в один с Ламином, потому что знаем о его навыках в подобных ситуациях», – сказал защитник «ПСЖ».
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости