Педри о поражении от «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ в 2024-м: «Барса» хочет отомстить. Нам удобнее играть с командами, которые прессингуют, а не с теми, кто отсиживается в низком блоке»
Педри заявил о желании отомстить «ПСЖ».
1 октября «Барселона» и «ПСЖ» сыграют в игре группового этапа Лиги чемпионов.
В 2024 году «ПСЖ» прошел «Барселону» в четвертьфинале турнира (2:3 – первый матч, 4:1 – ответный).
«Мы хотим отомстить за то поражение. «ПСЖ» – это одна из лучших команд мира, и именно в таких матчах хочется играть. Мы выйдем на поле, чтобы получить удовольствие.
Нам также гораздо удобнее играть с командами, которые прессингуют нас, такими как «ПСЖ», а не с командами, которые отсиживаются в низком блоке.
Мне нравится смотреть, как они играют. Луис Энрике – смелый тренер, которому нравится владеть мячом», – сказал полузащитник «Барселоны» Педри.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
