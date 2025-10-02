  • Спортс
Кунде о поражении «Барсы»: «ПСЖ» был лучше и доказал, что является победителем ЛЧ. Мы не смогли оказать столько давления, сколько хотели»

Жюль Кунде признал превосходство «ПСЖ» над «Барселоной».

Команда тренера Луиса Энрике одержала победу со счетом 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» был сильнее нас физически. Мы не смогли оказать столько давления, сколько хотели. Думаю, этого нам не хватало.

Важно отметить, что соперник провел очень хорошую игру. Мы разочарованы. Но не были удивлены. 

Мы знали уровень этой команды. Это уверенная в себя команда с футболистами очень высокого уровня. Они доказали, что являются победителями Лиги чемпионов.

Сложный матч, но «ПСЖ» был лучше», – сказал защитник «Барселоны» Жюль Кунде.

Шикарный футбол «Барсы» и «ПСЖ». Разбор Лукомского и Денисова

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Canal Supporters
