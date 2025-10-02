  • Спортс
  • Генсек РФС о пиве на стадионах: «Культура общества за 20-30 лет выросла. Почему на концертах оно разрешено? Люди приходят не напиваться, а получить удовольствие»
Генсек РФС высказался о ситуации с возвращением пива на стадионы.

«Вопрос обсуждался и продолжает обсуждаться. Мы прояснили свою позицию. Культура нашего общества за последние 20-30 лет значительно выросла. Это видно и по употреблению спиртных напитков, оно стало более ответственным. Ситуация, когда в любом парке, кинотеатре, торговом центре употребляли спиртные напитки в качестве досуга, – ее нет.

Например, я пиво не пью, это мой личный выбор. Если мой товарищ хочет выпить кружку пива, пойдем в то место, где он может себе это позволить, – не буду настаивать на выборе другого места. Из моих товарищей никто не напивается.

Почему на концертах мы разрешаем продавать пиво? Или на городских мероприятиях? Тогда зачем ограничиваем болельщика на стадионе? Он пойдет в бар, где получит трансляцию и развлечение. Люди приходят не напиваться, а получить удовольствие – так же и на стадионе.

Например, люди посещают ресторан – кто-то выпьет чай, а кто-то – кружку пива. Так и на стадионе. Чтобы вы понимали, пролив пива особого эффекта на экономику клубов не произведет. Вы можете сами посчитать – умножить цену кружки на среднюю посещаемость.

А стоимость билета, количество проданных билетов – это влияет. Тогда у клубов появится возможность создать культуру проведения времени на стадионе. А речь идет о продаже пива на стадионах, которые оборудованы системой СИБ (система идентификации болельщика. – Спортс’‘). Это безопасные стадионы, на которых количество нарушений измеряется единицами в год», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
