Митрофанов о долгах «Химок» по зарплате: «Мы получали гарантии от клуба, что все будет выплачено – порядка 1 млрд рублей. Неприятная ситуация – пострадал бюджет, другие субъекты футбола и РФС»

В РФС рассказали, что «Химки» ранее предоставляли гарантии по выплате долгов.

В сентябре арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом. Ранее «Химки » не получили лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26 и объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба по зарплатам перед игроками.

«Лицензия была выдана, так как клуб полностью соответствовал требованию, когда эту лицензию подавал. Когда возникали проблемы, то РФС и РПЛ накладывали ограничения. В том числе запрет на регистрацию новых игроков.

Лицензия выдается, чтобы обеспечить стабильные соревнования. Наша логика заключалась в том, что если бы не выдали сразу и не переносили сроки, то вообще бы никаких выплат не получили. Мы получали гарантии от клуба, что все будет выплачено, все долги. Речь шла о массе денежных средств порядка 1 млрд рублей. Была установлена крайняя точка – 27 мая, когда нам обещали поменять систему.

Ситуация неприятная. Бессмысленно сейчас говорить, что нужно было делать. Надо понимать, какие меры мы можем предпринять, чтобы выступить за интересы пострадавших сотрудников клуба. Также пострадал федеральный бюджет, другие субъекты футбола и РФС», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.