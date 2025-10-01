  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Митрофанов о долгах «Химок» по зарплате: «Мы получали гарантии от клуба, что все будет выплачено – порядка 1 млрд рублей. Неприятная ситуация – пострадал бюджет, другие субъекты футбола и РФС»
3

Митрофанов о долгах «Химок» по зарплате: «Мы получали гарантии от клуба, что все будет выплачено – порядка 1 млрд рублей. Неприятная ситуация – пострадал бюджет, другие субъекты футбола и РФС»

В РФС рассказали, что «Химки» ранее предоставляли гарантии по выплате долгов.

В сентябре арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом. Ранее «Химки» не получили лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26 и объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба по зарплатам перед игроками.

«Лицензия была выдана, так как клуб полностью соответствовал требованию, когда эту лицензию подавал. Когда возникали проблемы, то РФС и РПЛ накладывали ограничения. В том числе запрет на регистрацию новых игроков.

Лицензия выдается, чтобы обеспечить стабильные соревнования. Наша логика заключалась в том, что если бы не выдали сразу и не переносили сроки, то вообще бы никаких выплат не получили. Мы получали гарантии от клуба, что все будет выплачено, все долги. Речь шла о массе денежных средств порядка 1 млрд рублей. Была установлена крайняя точка – 27 мая, когда нам обещали поменять систему.

Ситуация неприятная. Бессмысленно сейчас говорить, что нужно было делать. Надо понимать, какие меры мы можем предпринять, чтобы выступить за интересы пострадавших сотрудников клуба. Также пострадал федеральный бюджет, другие субъекты футбола и РФС», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?1875 голосов
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoМатч ТВ
кризис
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoОрганизация РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Генсек РФС Митрофанов: «Возвращение России на последнем конгрессе УЕФА не обсуждалось. Одно из СМИ собрало все интервью за последний год и опубликовало аналитическую справку»
59 секунд назад
«Пари НН» – «Спартак». 1:2 – Жедсон забил на 92-й, Карич удален. Онлайн-трансляция
12659 секунд назадLive
Джейми О′Хара: «Я поражен, что «МЮ» не звонит Кину. Рой – величайший капитан клуба, лидер, когда он входит в раздевалку, ты его слушаешь. Но вместо него приезжают слабохарактерные люди»
35 минут назад
Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» играет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
1078 минут назад
Экс-арбитр Федотов об отмене гола «Пари НН»: «ВАР и Кукуян ошиблись. Умяров уже сыграл в мяч, а в действиях Царукяна не было безрассудства – он нахлодился в статике»
418 минут назад
Нужно ли разбираться в спорте, чтобы тестировать Спортс’’? Расскажет наш руководитель тестирования в подкасте «Коллеги, добрый день!»
24 минуты назадВакансия
Вице-президент ФИФА Монтальяни о готовности Трампа перенести матчи ЧМ-2026 в другие города: «Это наш турнир, нам принимать решение. Он президент США, но его слова всерьез не рассматривались»
331 минуту назад
Шнапцев об отмене гола Боселли «Спартаку»: «Не знаю, как так можно убивать нас в начале матча. Мы острее были, превосходили соперника – просто взять и прибить нас»
1245 минут назад
«Пари НН» в 4 раза чаще «Спартака» бил по воротам в 1-м тайме матча Кубка
450 минут назад
«Кристал Пэлас» удивляет – два трофея и 3-е место в АПЛ. Вот как строилась сенсация
54 минуты назадВидео
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Сочи». 3:3 – Зиньковский забил через 3 минуты после выхода на замену! Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
«Эльче» указал «Камп Ноу» местом проведения матча с «Барсой» в анонсе матча Ла Лиги. Игра пройдет 2 ноября
110 минут назадФото
Мажич о работе ЭСК: «Если видим ошибку арбитра – всегда ее признаем. Нельзя сделать так, чтобы все остались довольны, особенно если речь о больших клубах»
111 минут назад
«Балтика» – «Акрон». Оффор и Беншимол в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
19 минут назад
«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1220 минут назад
Лапочкин про отмену гола Боселли «Спартаку»: «Кукуян блестяще разобрался. Умяров успел сыграть в мяч, а защитник по неосторожности ударил по ноге. Не было бы ВАР, засчитали бы гол»
23 минуты назад
Бивол о том, как быстро одолел бы Алипа в боксерском поединке: «Один раунд, может, полраунда. Увижу ошибку и воспользуюсь»
624 минуты назад
Мареска о красных карточках «Челси»: «Иногда лучше пропустить, но избежать удаления на 2-3-й минуте или даже на 50-й. С «Бенфикой» мы узнали, как побеждать в меньшинстве, по крайней мере»
544 минуты назад
Слушание по существу в отношении Промеса пройдет в 2026 году, сообщили в суде Амстердама
7сегодня, 15:37
«Карпин сильнее Станковича, «Динамо» будет выше «Спартака». У них есть предпосылки для чемпионства, у красно-белых – нет». Смородская о тренерах
13сегодня, 15:29